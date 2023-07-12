我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

編譯葉亭均／綜合外電
阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)
阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)

彭博資訊報導，由於中國金融科技公司螞蟻集團計劃的股份回購價格遠低於公司早年估值，聯合創辦人馬雲的財富眼見進一步減少，比一年前縮水41億美元，而身家財富也不及最高峰時的一半。

現年58歲的馬雲持有螞蟻集團9.9%股份，根據彭博億萬富豪指數，依照股票回購條款，分析師平均預期和Fidelity Investments給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。

彭博的財富指數顯示，曾是中國首富的馬雲，如今身家可能在300億美元左右，不到在2020年螞蟻IPO前他的財富最高點的一半。中國當局上周五對螞蟻集團開出近10億美元罰單，顯示調查已經結束。

馬雲基金會暫未回覆彭博尋求置評的電子郵件。

螞蟻已被迫徹底改革商業模式，撤出敏感行業，減少與有中國國家資金背景銀行的競爭。市場曾經認為螞蟻IPO後估值將達到3,150億美元左右，但依照擬議的股票回購價計算，螞蟻集團的估值已跌至785億美元左右。

彭博行業研究研究高級分析師Francis Chan周一表示：「螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，儘管監管調查可能結束，但重啟IPO的計畫可能延後。」 「我們計算得出該公司估值在240億至600億美元之間。」

馬雲同樣是阿里巴巴集團創辦人，他在1月放棄螞蟻集團的控制權，在中國空前打壓科技巨頭之際進一步從他的線上帝國退出。阿里巴巴在2022年的年報中重申，馬雲在螞蟻集團的直接和非間接經濟股權將隨著時間減少，降到不超過8.8%的比率。

馬雲 螞蟻集團 股票

上一則

美延長針對香港「緊急狀態」中國外交部：無理干涉內政

下一則

中國首揭「載人登月」方案 用兩枚火箭、2030年前實現

延伸閱讀

馬雲開始周遊列國 現身巴基斯坦 下一站烏茲別克

馬雲開始周遊列國 現身巴基斯坦 下一站烏茲別克
阿里新掌門人蔡崇信 為何被稱為「馬雲背後的男人」？

阿里新掌門人蔡崇信 為何被稱為「馬雲背後的男人」？
阿里巴巴新CEO 「東邪」吳泳銘能否扛起馬雲傳奇？

阿里巴巴新CEO 「東邪」吳泳銘能否扛起馬雲傳奇？
阿里換帥 馬雲現身阿里雲 蔡崇信視察菜鳥

阿里換帥 馬雲現身阿里雲 蔡崇信視察菜鳥

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款