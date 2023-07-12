螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半
彭博資訊報導，由於中國金融科技公司螞蟻集團計劃的股份回購價格遠低於公司早年估值，聯合創辦人馬雲的財富眼見進一步減少，比一年前縮水41億美元，而身家財富也不及最高峰時的一半。
現年58歲的馬雲持有螞蟻集團9.9%股份，根據彭博億萬富豪指數，依照股票回購條款，分析師平均預期和Fidelity Investments給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。
彭博的財富指數顯示，曾是中國首富的馬雲，如今身家可能在300億美元左右，不到在2020年螞蟻IPO前他的財富最高點的一半。中國當局上周五對螞蟻集團開出近10億美元罰單，顯示調查已經結束。
馬雲基金會暫未回覆彭博尋求置評的電子郵件。
螞蟻已被迫徹底改革商業模式，撤出敏感行業，減少與有中國國家資金背景銀行的競爭。市場曾經認為螞蟻IPO後估值將達到3,150億美元左右，但依照擬議的股票回購價計算，螞蟻集團的估值已跌至785億美元左右。
彭博行業研究研究高級分析師Francis Chan周一表示：「螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，儘管監管調查可能結束，但重啟IPO的計畫可能延後。」 「我們計算得出該公司估值在240億至600億美元之間。」
馬雲同樣是阿里巴巴集團創辦人，他在1月放棄螞蟻集團的控制權，在中國空前打壓科技巨頭之際進一步從他的線上帝國退出。阿里巴巴在2022年的年報中重申，馬雲在螞蟻集團的直接和非間接經濟股權將隨著時間減少，降到不超過8.8%的比率。
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