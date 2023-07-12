螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)

彭博資訊報導，由於中國金融科技公司螞蟻集團 計劃的股份回購價格遠低於公司早年估值，聯合創辦人馬雲 的財富眼見進一步減少，比一年前縮水41億美元，而身家財富也不及最高峰時的一半。

現年58歲的馬雲持有螞蟻集團9.9%股份，根據彭博億萬富豪指數，依照股票 回購條款，分析師平均預期和Fidelity Investments給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。

彭博的財富指數顯示，曾是中國首富的馬雲，如今身家可能在300億美元左右，不到在2020年螞蟻IPO前他的財富最高點的一半。中國當局上周五對螞蟻集團開出近10億美元罰單，顯示調查已經結束。

馬雲基金會暫未回覆彭博尋求置評的電子郵件。

螞蟻已被迫徹底改革商業模式，撤出敏感行業，減少與有中國國家資金背景銀行的競爭。市場曾經認為螞蟻IPO後估值將達到3,150億美元左右，但依照擬議的股票回購價計算，螞蟻集團的估值已跌至785億美元左右。

彭博行業研究研究高級分析師Francis Chan周一表示：「螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，儘管監管調查可能結束，但重啟IPO的計畫可能延後。」 「我們計算得出該公司估值在240億至600億美元之間。」

馬雲同樣是阿里巴巴集團創辦人，他在1月放棄螞蟻集團的控制權，在中國空前打壓科技巨頭之際進一步從他的線上帝國退出。阿里巴巴在2022年的年報中重申，馬雲在螞蟻集團的直接和非間接經濟股權將隨著時間減少，降到不超過8.8%的比率。