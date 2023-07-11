中國17省CPI下降 中專家：不意味下半年面臨通縮風險

中國6月CPI和去年同期相比持平，低於預期。（新華社）

中國「中新經緯」報導，日前中國國家統計局公佈了31省份2023年6月居民消費價格指數（CPI）。中新經緯梳理發現，6月，17省份CPI同比下降。其中，吉林、山西、貴州和河南 等4省份物價連續三個月回落。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這不意味中國下半年CPI面臨較大的通縮風險。

報導稱，國家統計局數據顯示，2023年6月，全中國CPI環比下降0.2%，同比持平。CPI同比增速繼續低於市場預期，並創2021年3月以來新低。中新經緯梳理發現，31省份6月CPI同比「跌多漲少」。其中12省份同比上漲，17省份同比下降，漲跌省份較上月分別減少10個和增加8個。從漲幅來看，僅3省份漲幅擴大（其中上海由跌轉漲），上月則有16省份；24省份漲幅回落（或降幅擴大），上月為13省份。

具體來看，河北、內蒙古、陝西、甘肅、江蘇、寧夏、北京 、黑龍江、上海、安徽、山東、新疆等12省份漲幅高於全國水平，且均處於「0時代」；四川、青海漲幅與全國水平持平；浙江、河南、湖南、雲南、天津、山西、重慶、遼寧、江西、海南、福建、湖北、廣東、西藏、吉林、貴州、廣西等17省份漲幅低於全國水平，同比下降省份數較上月增加8個，其中吉林、山西、貴州和河南等4省份連續三個月回落。

另外，從增減幅來看，上海增幅最大為1.5個百分點；海南、廣東降幅最大，均為0.7個百分點。華西證券宏觀研究團隊分析稱，6月CPI同比漲幅低於市場預期原因有三：一是上年基數走高，二是豬肉價格降幅進一步擴大，三是工業消費品價格降幅同樣有所擴大。

報導說，展望下階段物價走勢，機構普遍預計短期仍處於低位。中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析稱，受高溫 天氣影響，食品中鮮菜供應受損，但肉類需求下降，預計高溫對食品抬升作用相對有限。非食品中，線下服務供給和需求將同時下降，但線上部分服務或存在供需矛盾，快遞、外賣等服務價格面臨上升。預計高溫天氣對CPI有小幅支撐作用，但效果有限，7月CPI有可能下探至負區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，7月CPI同比有可能進入負值區間，估計在-0.3%左右。王青進一步表示，這並不意味著下半年CPI面臨較大的通縮風險。預計三季度促消費政策將進一步發力，居民消費修復勢頭趨於加快，核心CPI同比會穩中有升；進入四季度，伴隨高基數效應退去，整體CPI同比也將穩定恢復正增長，年底CPI同比仍有望達到2.0%左右的常態水平。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，受翹尾因素和豬肉價格磨底影響，預計CPI同比將保持階段性低位至7月。三季度中後期，CPI有望隨著暑期、中秋、國慶等消費旺季來臨而逐漸抬升。下階段，豬肉價格企穩、極端天氣、節假日效應及餐飲市場需求旺盛或使食品價格走勢強於季節性水平。隨著消費場景和消費需求持續恢復，下半年核心CPI有望運行在復蘇軌道。