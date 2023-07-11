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港區國安法實施3周年 美國延長對港緊急狀態一年

中央社／華盛頓11日專電
香港國安法頒布實施三周年，美國延長對港緊急狀態一年。（ 路透）
香港國安法頒布實施三周年，美國延長對港緊急狀態一年。（ 路透）

美國總統拜登今天公告，鑑於中國對香港採取從根本破壞香港自治的行動，並持續對美國國家安全、外交與經濟構成威脅，因此決定延長對香港的國家緊急狀態一年。

2020年6月30日中國全國人大常委會通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，沒有經過香港立法程序，當晚11時起實施。

時任美國總統川普（Donald Trump）隨即於當年7月14日發布行政命令，依據國際緊急經濟權力法，宣布國家緊急狀態，以因應香港局勢對美國國家安全、外交政策與經濟構成的異常與特殊威脅。根據這項命令，美國暫停或取消給予香港的特殊與優惠待遇。

拜登（Joe Biden）上任後，先後於2021年7月與2022年7月宣布延長緊急狀態一年。這次是拜登第3度延長這一緊急狀態。

拜登給美國國會的信函中指出，考量中國近來採取從根本破壞香港自治的行動，行政部門認定這些行為持續對美國構成不尋常與非比尋常的威脅，而這一威脅極大程度來自美國境外，並影響美國國家安全、外交政策與經濟。

有鑑於此，拜登政府向國會表示，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態將持續有效至2024年7月14日。

香港 拜登 緊急狀態

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