英特爾CEO基辛格二度訪中 爭取同意高塔半導體併購案

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

美國併購市場資訊媒體Dealreporter引述三位未具名知情人士報導，英特爾執行長基辛格本周訪問中國，主要是為與中方有關當局討論英特爾收購以色列 高塔半導體的進展。英特爾54億美元收購高塔案，需要中國反壟斷監管機構同意才能完成。這是基辛格今年第二度訪問中國。

報導指出，基辛格訪中期間可能與中國國家市場監督管理總局相關人員會面，說服他們同意收購案。高塔半導體股價周二（11日）在此消息傳出後，一度大漲3.6%，收盤漲幅為3.16%，報每股36.51美元。

英特爾發言人稍後證實基辛格正在中國訪問。據了解，基辛格這次中國行，停留時間為10日到13日，他在周一訪問了成都。

Dealreporter指出，目前沒有跡象顯示英特爾收購高塔案在中國的審核程序已在最後准駁階段。今年4月底，基辛格曾經表示，與中方監管機關會商後，收購高塔案已有所進展。

基辛格近月內二度訪中，正值英特爾收購高塔半導體這樁交易案逼近最終期限8月15日。但在美中大打「晶片 戰爭」之際，投資人謹慎看待北京核准此案的機會。

英特爾去年2月中旬宣布計劃以54億美元、每股53美元的價格，收購以色列晶圓代工廠高塔半導體；如經各有關機構核可，預期大約12個月內完成交易。市場認為，英特爾買下高塔後，將有助於獲得晶圓代工市場市占，並且吸收代工技術與商業文化。特別是英特爾現在的戰略是將產品開發與晶片製造分開，收購案能否成功非常重要。

中國反壟斷監管機關過去不乏卡住重大半導體業併購案之例，最出名的案件就是美國高通 （Qualcomm）2018年計劃收購荷蘭恩智浦半導體（NXP），高通後來放棄收購。從那時候開始，美國陸續推出對中國的科技出口管制，美中關係日益緊繃。