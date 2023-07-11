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三年多首次…北大前校長將率團訪台 國台辦：盼一切順利

特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京大學前校長郝平將率團訪問台灣，國台辦發言人陳斌華指出，此訪是三年多來大陸大學首次組團赴台交流，希望參訪一切順利。（圖／取自北京大學對外交流中心官網）
北京大學前校長郝平將率團訪問台灣，國台辦發言人陳斌華指出，此訪是三年多來大陸大學首次組團赴台交流，希望參訪一切順利。（圖／取自北京大學對外交流中心官網）

馬英九基金會日前邀請大陸大學師生到台灣訪問交流，近日終於受到政府放行，其中確定的是北京大學黨委書記（前校長）郝平將率團來台，國台辦表示，此訪是三年多來大陸大學首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義。「希望大陸高校師生團在台灣交流參訪一切順利」。

國台辦發言人陳斌華11日晚間指出，今年3月底4月初，馬英九率團到大陸祭祖參訪，在與武漢大學、湖南大學、復旦大學等3所大學師生交流座談期間，多次表示希望大陸大學師生也能夠赴台交流。

陳斌華表示，應馬英九文教基金會邀請，郝平擬於7月15日至23日率北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸大學36名師生赴台交流。在台期間，將與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市參訪。

他強調，此訪是三年多來大陸大學首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流具有積極意義。希望大陸大學師生團在台灣交流參訪一切順利。「我們支持鼓勵兩岸青年加強往來，在交流互動中增進了解、互學互鑒，攜手開創光明未來」。

公開資料顯示，郝平生於1959年，取得北京大學國際關係學博士學位，主要學術著作有《孫中山革命與美國》《無奈的結局—司徒雷登與中國》等書籍。

郝平曾任北京大學校長助理、北京大學副校長；北京外國語大學校長；大陸教育部副部長；大陸聯合國教科文組織全國委員會主任；第37屆聯合國教科文組織大會主席。2016年12月至2018年10月，任北京大學黨委書記、校務委員會主任。2018年10月至2022年6月，任北京大學黨委副書記、校長。2022年6月起回任北京大學黨委書記迄今。

北京 馬英九 聯合國

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