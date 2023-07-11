商場夾娃娃機「抓大白鵝」 被投訴「傷中國人的心」

近日一則影片在網路引發熱議，內容是有人打電話向一名夾娃娃機店老闆投訴，指他店裡一部機台夾的是「大白鵝」，在這個敏感時刻，會傷害中國人的感情；2人吵架的對話錄音被分享到網路上。

在錄音中，抗議者說，由於「俄羅斯 的問題」，這個玩具現在不合時宜，還說「這個事情在我們國家發生了幾次，前陣子在北京地鐵 這個地方…如果你認為這個事情妥的話，那我就把這個發到網上去讓大家評論…要是你的機器被人砸了，與我沒什麼關係。」

老闆說：「你這個也能扯到一起去，我真是無法理解！」、「這個鵝是中國人生產的，而且很多地方都在用，那按理說我們鵝也不能吃了，搞這種諧音梗很沒有意思，完全就是扣帽子，莫名其妙！」

影片來源：YouTube 說真话的徐某人

抗議的人回罵：「你現在傷了中國人的心，我們不希望俄羅斯被打敗。」

老闆怒斥：「我知道你不希望俄羅斯被打敗，那跟我有什麼關係啊？」

抗議的人再回嘴：「怎麼會沒有關係呢？你把那個大鵝綑在那裡幹什麼？」

這段對話錄音的地點與內容無法獲得證實，但已在網路引發熱議，還有人上傳電影「功夫熊貓」中熊貓將大鵝認作阿爹的劇照作為嘲諷。