習近平會見俄上議院議長：繼續與俄羅斯守望相助

中國國家主席習近平(右)會見俄羅斯國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科。(歐新社)

中國國家主席習近平 昨天會見訪中的俄羅斯 國會上議院「聯邦院」議長馬維彥科，習近平表示，中方願繼續與俄方發展守望相助的全面戰略協作夥伴關係，馬維彥科形容中國是「堅定可靠的友誼肩膀」。

新華社此前報導，俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）是應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，9日至12日率團訪問中國並出席中國全國人大與俄方會議。

央視10日報導，習近平10日下午會見馬維彥科。習近平表示，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持健康穩定發展勢頭，各領域合作穩步推進。

他表示，今年3月他到俄羅斯進行國是訪問，與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）就深化兩國全面戰略協作和各領域務實合作達成新的重要共識。發展中俄關係是兩國基於各自國家和人民根本利益作出的戰略選擇。

習近平表示，中方願繼續與俄方「發展守望相助、深度融通、開拓創新、普惠共贏的新時代全面戰略協作夥伴關係」。

習近平強調，「立法機構合作是中俄關係的重要組成部分」，從立法層面促進和保障兩國各領域合作持續發展，推動兩國立法機構合作再上新台階。雙方還要加強在上海合作組織、金磚國家等多邊機制內的溝通協作，維護新興市場國家和發展中國家共同利益。

央視報導引述馬維彥科表示，俄中全面戰略協作夥伴關係「已達到歷史最高水平並繼續穩步發展」。俄議會願與中國全國人大進一步加強交流對話，為落實兩國元首共識提供法律保障。

俄羅斯衛星通訊社10日報導，馬維彥科會見習近平後表示，與習近平會面討論了中俄合作的許多問題，雖然俄中都處在新的環境下，「但我堅信，中國作為一個非常嚴肅負責的國家，從不去遷就任何國家，我們的關係不受任何形勢和任何外部政治影響的制約。」

她又指，從所有會談和談話中得到的主要東西，是「中國一貫和堅持不懈地將繼續與俄羅斯的合作，維護兩國和兩國人民之間的友誼。在中國身上，我們可以依靠堅定可靠的友誼肩膀。」