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習近平主持深改會議 強調完善開放型經濟新體制

記者陳宥菘／即時報導
中共總書記習近平。（新華社）
中共總書記習近平。（新華社）

中共總書記習近平11日主持召開中共中央全面深化改革委員會第二次會議，習於會議中強調，建設更高水平開放型經濟新體制，是中國主動作為以「開放促改革、促發展」的戰略舉措，要聚焦投資、貿易、金融、創新等領域改革，積極主動把中國對外開放提高到新水平。

新華社報導，會議審議通過了《關於建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》，會議並指出，面對當前複雜嚴峻的國際形勢，應完善開放型經濟新體制，深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場准入，全面優化營商環境，完善服務保障體系，以「國內大循環」吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。

會議強調，要把構建更高水平開放型經濟新體制，同高質量共建「一帶一路」等國家戰略緊密銜接起來，積極參與全球治理體系改革和建設。

據報導，會議還審議通過了《深化農村改革實施方案》、《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關於高等學校、科研院所薪酬制度改革試點的意見》、《關於進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》等文件。

在農村改革方面，會議強調，要著力完善農村基本經營制度，健全糧食安全保障制度，完善全面推進鄉村振興體制，健全城鄉融合發展政策體系，並要讓廣大農民在改革中有更多獲得感。習近平指出，要以實現農業農村現代化、建設農業強國的戰略目標，將處理好農民和土地關係作為主線。

在碳排議題上，習近平表示，中國生態文明建設已進入以「降碳」為重點戰略方向的關鍵時期，未來要從能源消耗總量和強度的雙控制度，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。

能源安全部分，習近平說，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應。另外，也要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。

習近平 投資 中共

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