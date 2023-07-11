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北京擬推新規 行經天安門公車禁貼車身廣告引議

中央社台北11日電
行經天安門廣場、城樓、新華門（中南海正門）前的公車，將禁止張貼車身廣告。（新華社）
行經天安門廣場、城樓、新華門（中南海正門）前的公車，將禁止張貼車身廣告。（新華社）

北京市政府日前發布公車車身廣告設置規範，禁止行經天安門廣場、城樓、新華門（中南海正門）前的公車張貼車身廣告，讓部分北京市民感到不解，認為廣告又不是貼在天安門廣場或城樓上，為何連路過的公車也不准貼廣告？

新京報10日報導，北京市城市管理委員會6日公告，為落實相關法令及文件，規範北京市公車車身設置戶外廣告行為，「提升城市環境品質，結合實際」，北京市城市管理委組織相關部門和單位制訂「北京市公共汽電車車身戶外廣告設置規範」，並於6至12日「向社會徵求意見」。

但這項規範的第4條卻引起不少議論。條文規定，營運路線途經長安街從王府井路口以西至西單路口以東（均不含路口）的路段及天安門廣場地區的公車，禁止設置車身廣告。但為重大活動和突發事件臨時調用的公車除外。

長安街是北京市「東長安街」及「西長安街」的總稱，由東向西橫貫天安門城樓及中南海正門新華門的前方，而與天安門城樓隔長安街相望的是天安門廣場、人民大會堂、國家博物館等地。

此外，規範的第8條還規定，中國國家和北京市重大活動期間，設置單位應按照全市「重大活動宣傳環境景觀布置要求」，展開公車「車身宣傳」布置工作。

綜合中國網路訊息，部分北京市民對行經天安門廣場的公車不得張貼車身廣告感到不解及質疑。最普遍的看法是，有疑慮的廣告根本就貼不上車，那麼公車開在別的路段可以貼廣告，為何行經天安門和中南海前的公車就不能貼廣告？

有民眾指出，商業廣告又不是貼在天安門廣場或城樓上，而是貼在公車車身上。除了等紅燈及上下客，公車並不會停在長安街及廣場四周馬路上，那麼有什麼好禁的呢？還有人私下表示，是不是領導人不喜歡一出門（指中南海）就看到廣告，才做這種規定。

北京公益組織「益仁平中心」聯合創辦人陸軍向自由亞洲電台表示，新規定像北韓首都平壤一樣，製造一種整齊劃一的觀感，映入鏡頭的所有畫面「變得非常純淨，沒有商業氣氛和信息」，這完全是意識形態正確的思路，讓人瞠目結舌。

北京 天安門 北韓

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