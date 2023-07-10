中國外交部罕見公告 提醒公民訪美提防落入誘捕圈套

中國外交部罕見發布通知，提醒中國公民赴美應提防落入美方陷阱及誘捕圈套。（美聯社）

中國外交部領事司官方微信 公眾號「領事直通車」10日發布通知，對在美和擬赴美中國公民提出安全警告，並罕見提醒臨時赴美中國公民應提高警惕，提防落入美方陷阱及誘捕圈套。

這份通知稱，一段時間以來，美國槍擊暴力和針對亞裔歧視事件頻發。美國以各種借口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來，還惡意抹黑中國追逃追贓工作，不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼問題上甩鍋推責，「釣魚 執法」、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴重威脅中國公民人身安全。

中國外交部領事司和中國駐美使領館提醒在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。

據美國之音早前報導，美國司法部今年6月23日對四家中國化學品製造公司和八名個人提出刑事指控，指控他們非法販運用於製造芬太尼的前化學品。芬太尼是一種高度成癮的止痛藥。

今年稍早，美國緝毒局（DEA）佯裝成芬太尼製造商，成功逮捕中國化學品製造公司兩名涉嫌販運芬太尼的中國公民。

對此，中國駐美國大使館於6月25日譴責美國執法人員，在第三國以「釣魚執法」、誘捕中國公民並悍然起訴中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權利，並向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

美國聯邦調查局今年4月17日也曾逮捕兩名紐約華裔居民，指控兩人涉嫌在曼哈頓中國城附近經營一處中國「秘密警察 站」，受中國政府指使，威脅在美國的中國異議人士。