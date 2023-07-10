明星代言太容易出事？Prada最新合作夥伴找上她們

圖為中國女子足球隊為Prada所拍攝的宣傳照。（Prada官方微博）

全球知名精品品牌Prada 10日與中國國家女子足球 隊共同宣布，Prada與中國國家女子足球隊成為官方合作夥伴。而隨著合作正式公布，一系列宣傳照也同時釋出。Prada表示，將為該團隊提供正裝，要讓球員展現有別於球場的公眾形象。消息一出，立刻讓中國女足隊衝上了陸網熱搜第一。

綜合第一財經、界面新聞報導，中國足球協會表示，此次與Prada的合作，代表國際時代風尚與中國女足文化的碰撞與交融。「未來，雙方將共同為發展女性體育運動，推動中國（中國）女足事業的蓬勃發展而不懈努力。」而Prada公關團隊聲明稱，雙方合作關係於女足啟程備戰在澳洲 和紐西蘭舉辦的國際球賽前夕。據悉，女足世界盃20日將在澳洲和紐西蘭開幕，中國女足將於22日迎來首場比賽。

事實上，Prada並非首次和中國運動員 合作。除了明星，運動員也是Prada近年重要的合作對象。報導指出，2022年北京冬奧前夕，Prada曾為中國運動員鞏立姣、李芷萱、熊敦瀚和楊舒予提供定制服飾，同時為其製作創意宣傳影片。

此項合作消息一出立即在中國網上衝上熱搜第一。不少中國民眾感慨說到，在娛樂明星人設不斷崩塌的當下，「攜手健康自信的中國女足，絕對是個好選擇」。還有網友留言，「『看的出來，Prada怕了』這個比娛樂圈靠譜（可靠）多了」，「在不斷塌房以後Prada終於決定另闢蹊徑」。

還有網友表示，「笑死，看得出來Prada對中國娛樂圈失望了」，「Prada：我再也不相信男明星了。我就不信女足還能塌一片。」

中國網友如此反應不是沒有原因。於此之前，Prada在中國地區的代言人前前後後陸續共有4位明星形象「大翻車」，包括蔡徐坤、春夏、鄭爽及李易峰等人。先是鄭爽被爆出代孕風波、逃稅爭議等，遭到封殺，創下短短8天就被撤換的紀錄。