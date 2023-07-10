貴州千戶苗寨大火2死6傷 旅客驚險三樓跳下逃生

貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。（微博照片）

中國貴州省西江千戶苗寨一民宿 7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。大火中，有民宿旅客自三樓跳下逃生，驚險萬分。

據《新京報》報導，7月10日上午10時許，貴州雷山縣西江千戶苗寨一棟木結構建築發生火災，有人爬窗外等待救援。

另，九派新聞報導，當地遊客葉女士表示，起火地點為景區一號風雨橋下車點旁一木質結構的民宿。她說：「起火原因可能是煤氣爆炸，我就聽到突然爆了一聲，然後看到窗戶掉下來，再就有煙霧，之後聽到接二連三的爆炸。起火後有客棧裡的人從三樓跳出，好在被下面的人接住了。」

貴州雷山縣應急管理局10日中午就此事發布通報稱，7月10日上午9時50分左右，雷山縣西江村發生一起火情。事件發生後，消防、應急、公安、急救隊伍等迅速到現場開展救援。

截至10時20分左右，火情已完全撲滅，農戶木屋燒毀兩棟。目前起火原因正在調查中。

雷山縣應急管理局發佈情況通報稱，事故造成六人受傷，當地兩名村民在火災中不幸遇難。

南國早報指出，西江千戶苗寨位於貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣，是中國乃至全世界最大的苗族聚居村寨。這個村寨是由十餘個依山而建的自然村寨相連成片，房屋結構以木質的吊腳樓為主，遇到火災很容易擴散。近年來，西江千戶苗寨已多次發生火災。