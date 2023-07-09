9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9位中國女經濟學者8日與美國財長葉倫聚餐，遭中國網友批「反賊」。（取材自推特）

美國財長葉倫 訪問中國期間除與官方會晤外，8日還私下宴請9位中國年輕女性經濟界人士，包括《經濟學人》集團中國區總裁劉倩、著名科幻小說《北京 折疊》作家、北京清華經濟學博士郝景芳等。但此舉卻激起中國網友的民族主義情緒，一些網友甚至「扣帽子」批評這些女經濟學家是「美國官方認證的反賊」。

微博 圖片顯示，葉倫與幾位中國女性經濟學者共進午餐，地點選在北京「長安壹號」。據稱，這家餐廳的菜系和裝潢都較有北京特色。《經濟學人》中國區總裁劉倩之後發推特表示，非常榮幸能夠參與餐敘，她一直欽佩葉倫在勞工、學術和政策方面的工作，形容葉倫非常聰明且親切，是一個鼓舞人心的榜樣。

知名媒體人安替昨天在推特表示，參與這場飯局的郝景芳公布了飯局對談摘要，主要討論了中國年輕女性經濟學家的生涯發展、生育對中國女性職業的影響、中國房地產等問題。葉倫在飯局上稱，希望可以推動美中經貿聯結，「她說她在聯儲（聯準會）時候還計算過去掉中國關稅的好處，但是在白宮比較難推動」。

該事件在網上引發討論，大批中國網友扣帽子批評：「但凡去的，肯定默認是親美派」、「美國官方認證的反賊」。還有網友稱，亞投行行長金立群之女、倫敦政治經濟學院教授金刻羽亦有出席飯局，甚至激動呼籲撤銷金立群的職務。但郝景芳隨後在微博澄清，飯局上並沒有金刻羽。

路透引述一名美國財政部高官表示，這場聚餐讓葉倫有「與政策結構之外的人互動的機會」，惟美方未列全部與會者名單。

據微博圖像和信息顯示，葉倫一行當日菜單有剁椒魚頭、老式果木烤鴨、乾煸四季豆、宮保雞丁、麻婆豆腐、拍板雙脆、大蒜燒茄子、老北京豬肉水餃等八道菜，總價人民幣1754元。