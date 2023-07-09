金融時報：習近平反腐進入新階段 中紀委官員受查

中國國家主席習近平。(路透)

金融時報報導，中共 領導人習近平 的反腐工作進入新階段，以往負責執行調查的中央紀律檢查委員會和中國國家監察委員會人員，現在成為受查目標，今年迄今已有20名人員受查。

金融時報7日報導，過去10年習近平透過中國共產黨的內部監督機構，消除中國官場幾乎各方面的政治背叛和腐敗行為。現在習近平的反腐有新目標，就是這些監督機構的調查人員。

根據官方公告和學術分析，今年迄今有20名來自反腐敗機構中共中紀委和中國國家監察委的官員受查。

這些官員包括國家監察委宣傳部副部長郝宗強、廣東開放大學黨委書記兼紀委書記劉衛紅、前山西省紀委監委駐省公安廳紀檢監察組長周培斌、前寧夏回族自治區紀委副書記殷學儒、前河北省人大常委會副主任王雪峰等人。

過去6個月的案件總數，超過了自2014年習近平反腐敗鬥爭最激烈時期以來任何一年的總數。

研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）表示，雖然許多案件是低調處理，並不集中於領導層，但反腐敗機構內部審查已經變得「非常緊密」。

他表示，中國「正在進入反腐的不同階段」。

報導表示，今年1月，即習近平連任中共總書記第3個5年任期的幾個月後，便就中紀委高級官員的操守發出新警告。習近平表示，「只有黨保持強大，中國才會強大」。

根據中國官媒當時報導，習近平表示，毫無克制的腐敗官員應該受到懲罰，要堅決查處政治腐敗和經濟腐敗。

報導表示，在習近平領導下，反腐達到了消除國家腐敗現象和打倒政治對手的雙重目的。

美國喬治亞州 立大學研究中國腐敗問題的政治學教授威德曼（Andrew Wedeman）表示，針對調查人員本身的案件「毫無疑問有所增加」，但似乎沒有證據表明特定政治集團或派別成為目標。

威德曼表示，內部審查更有可能反映了中國腐敗問題是「長期、永無休止」。

據中國官方媒體報導，自2012年以來，反腐行動已使最少470萬低級官員或「蒼蠅」，以及數千名高級「老虎」落網。

多倫多大學（University of Toronto）政治學教授王慧玲（Lynette Ong）表示，針對中紀委官員的調查表明反腐運動可能進入「高級階段」。

她表示，過去10年，中紀委的工作重點已從地方官員轉向省和中央政府官員，並「從外圍到核心」。

近年來，中紀委的關注範圍已擴大到習近平認為對國家安全和經濟穩定特別重要的行業官員和高管，包括金融、能源、技術和國防。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中國問題專家洪源遠表示，「習近平對中國歷史性興衰週期的『解決方法』似乎是『永恆反腐敗』」。