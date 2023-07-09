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「紅色賭盤」作者談習近平：心狠手辣但智慧不高

「紅色賭盤」作者談習近平：心狠手辣但智慧不高

中央社台北8日電
中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

前北京市政協委員沈棟發表著作「紅色賭盤」，披露中國官場金權交易的腐敗，近期將到美國國會出席聽證，動身前他接受德國之聲專訪說，中共領導人習近平智慧不高，但心狠手辣擅於權鬥。

德國之聲（DW）6日報導，沈棟受訪指出，「心狠手辣」是他對習近平的理解，習非常熟稔中國權力場的鬥爭遊戲但智慧不高，而習通曉中國官場的權力鬥爭，源於自身紅色血脈的背景。

他說，習近平一直在這個圈子（中國官場）裡面混，一輩子都泡在這個圈子裡面，所以習對權力鬥爭的本質有非常深刻了解，而且是絕對的心狠手辣，但是從所有的實例來看，這絕對是一個愚蠢的人。

沈棟表示，朋友告訴他，一個愚蠢的人努力的幹，卻是非常努力的幹錯的事情，這是一個最壞的組合，看看過去10年的中國到如今的下場即可知。

他說：「我覺得，我走的時候也不看好了，所以才絕對要走，2015、2016（年），但是也沒想到這個下滑的速度，其實是驚人的。」

今年3月間，沈棟曾到台灣介紹以繁體中文發行的著作紅色賭盤，因此德國之聲記者提問，就他對中共政權的了解，台海將來是否可能爆發軍事衝突，沈棟分析：「風險是不斷在提高。」

他說，2027年是中國建軍一百周年，勢必要有所準備，至於說是不是打，那是另外一回事，而且還包括很多不同的考慮。

沈棟指出，環顧習近平近來頒布的立法，其實就是戰爭立法，像是界定戰時軍隊有什麼權力、政府有什麼權力，甚至習還發表驚濤駭浪等談話，也是對於社會的心理準備。

他說，因為打仗不僅是軍事上的準備，整個社會也得準備好，所以凡此種種預示著風險不斷在提高。

不過沈棟另指出，其實今年中國經濟增長的最後結果非常重要，因為去年很差，今年本來應是個強烈的反彈，如果沒有，往後肯定也要比今年低。

他說，若是如此，包括現在美國、包括全球的地緣政治變化，習近平可能會把這個時間往後推，但是就越來越多變數，「共產黨最後有沒有能力來執行這些事情，我覺得現在有很多變數」。

談到當前的香港，沈棟更感慨，並說如今港府負責國安部門的簡啟恩就是他中學同班同學，而往昔推薦簡啟恩報考香港警校的老師，如今也移民英國，「我就跟他（老師）開玩笑，說這是他一生最大的污點」。

目前旅居英國牛津的沈棟飼養著可充當保護犬的寵物，沈棟表示：「他（中共）也在泰國綁了那個銅鑼灣書店的（桂民海）對吧，也在杜拜綁過人，然後在美國也嘗試綁過人…所以其實是有恐懼。」

眾院「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）邀請沈棟13日出席聽證，說明當前中國商業經營環境。

習近平 德國 中共

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