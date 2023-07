「紅色賭盤」作者談習近平：心狠手辣但智慧不高

中國國家主席習近平。(新華社)

前北京市政協委員沈棟發表著作「紅色賭盤」,披露中國官場金權交易的腐敗,近期將到美國國會出席聽證,動身前他接受德國 之聲專訪說,中共 領導人習近平 智慧不高,但心狠手辣擅於權鬥。

德國之聲(DW)6日報導,沈棟受訪指出,「心狠手辣」是他對習近平的理解,習非常熟稔中國權力場的鬥爭遊戲但智慧不高,而習通曉中國官場的權力鬥爭,源於自身紅色血脈的背景。

他說,習近平一直在這個圈子(中國官場)裡面混,一輩子都泡在這個圈子裡面,所以習對權力鬥爭的本質有非常深刻了解,而且是絕對的心狠手辣,但是從所有的實例來看,這絕對是一個愚蠢的人。

沈棟表示,朋友告訴他,一個愚蠢的人努力的幹,卻是非常努力的幹錯的事情,這是一個最壞的組合,看看過去10年的中國到如今的下場即可知。

他說:「我覺得,我走的時候也不看好了,所以才絕對要走,2015、2016(年),但是也沒想到這個下滑的速度,其實是驚人的。」

今年3月間,沈棟曾到台灣介紹以繁體中文發行的著作紅色賭盤,因此德國之聲記者提問,就他對中共政權的了解,台海將來是否可能爆發軍事衝突,沈棟分析:「風險是不斷在提高。」

他說,2027年是中國建軍一百周年,勢必要有所準備,至於說是不是打,那是另外一回事,而且還包括很多不同的考慮。

沈棟指出,環顧習近平近來頒布的立法,其實就是戰爭立法,像是界定戰時軍隊有什麼權力、政府有什麼權力,甚至習還發表驚濤駭浪等談話,也是對於社會的心理準備。

他說,因為打仗不僅是軍事上的準備,整個社會也得準備好,所以凡此種種預示著風險不斷在提高。

不過沈棟另指出,其實今年中國經濟增長的最後結果非常重要,因為去年很差,今年本來應是個強烈的反彈,如果沒有,往後肯定也要比今年低。

他說,若是如此,包括現在美國、包括全球的地緣政治變化,習近平可能會把這個時間往後推,但是就越來越多變數,「共產黨最後有沒有能力來執行這些事情,我覺得現在有很多變數」。

談到當前的香港,沈棟更感慨,並說如今港府負責國安部門的簡啟恩就是他中學同班同學,而往昔推薦簡啟恩報考香港警校的老師,如今也移民英國,「我就跟他(老師)開玩笑,說這是他一生最大的污點」。

目前旅居英國牛津的沈棟飼養著可充當保護犬的寵物,沈棟表示:「他(中共)也在泰國綁了那個銅鑼灣書店的(桂民海)對吧,也在杜拜綁過人,然後在美國也嘗試綁過人…所以其實是有恐懼。」

眾院「美中戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)邀請沈棟13日出席聽證,說明當前中國商業經營環境。