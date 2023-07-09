葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

美國財政部 長葉倫 訪華除了吃雲南菜還吃些什麼？葉倫8日與中國幾位女性經濟學家共進午餐，選在菜系、裝潢都具有北京 特色的餐廳「長安壹號」，宴會照片被上傳網上，餐單也跟著曝光，餐桌上出現老式果木烤鴨、宮保雞丁、乾煸四季豆、麻婆豆腐、老北京豬肉水餃等，另外葉倫一行人還點了一份湘菜剁椒魚頭。

鳳凰網美食報導，對照照片中的餐廳，從葉倫背後古樸的木門裝飾，以及每位食客面前紅金配色的菜單標誌來看，是長安壹號沒錯。

就選址而言，長安壹號位於北京東方君悅大酒店內，之所以叫長安壹號，是因為地址正好在東長安街1號，絕對的城市中心，英文名也相當北京，叫「 Made in China 」。

餐廳自稱環境是「北京特色與西式文化交匯」，但菜品還是以北方菜為主導的「中華特色美食」。

葉倫一行的午宴菜單，包含剁椒魚頭、老式果木烤鴨、乾煸四季豆、宮保雞丁、麻婆豆腐、拍板雙脆、大蒜燒茄子、老北京豬肉水餃等。

從個別菜品來看，老式果木烤鴨當然是老北京的招牌菜，長安壹號的烤鴨也是傳統掛爐烤製，燃料是老式果木，但口感是新派風格；宮保雞丁也是餐廳排名靠前的招牌菜，有食客說，長安壹號的宮保雞丁和傳統川菜的味型還不太一樣，可能做了一些本地化的改良。

整套菜單中最貴的，是價值850元民幣（約118美元）一份的剁椒魚頭，則是一道家喻戶曉的湘菜。