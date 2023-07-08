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中國整肅論壇 嚴禁隨意冠上「中華、國際、峰會」等字樣

記者謝守真／即時報導
大陸官方要求舉辦論壇不得隨意冠上中國、中華、全國、國際、高峰、峰會等字樣。圖為6月27日在北京舉行的2023瀾湄國家主流媒體研修班啟動儀式。（中新社）
大陸官方要求舉辦論壇不得隨意冠上中國、中華、全國、國際、高峰、峰會等字樣。圖為6月27日在北京舉行的2023瀾湄國家主流媒體研修班啟動儀式。（中新社）

近年，中國境內論壇蓬勃發展，但當中參雜不少「以論壇之名，行詐騙斂財之實」的活動。中共中宣部等11部門近日罕見聯合印發通知，將在中國地區展開「山寨論壇」的專項整治行動，主要打擊目標包括嚴禁論壇隨意冠以「中國」、「峰會」等字樣，還有內容空泛、導向有偏差的「表演式」、「形式主義」等「論壇」活動。

據新華社報導，中共中央宣傳部、中央網信辦、中央外辦、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅遊部、人力資源社會保障部、國資委、市場監管總局等11部門近期聯合印發《關於開展論壇活動專項清理整治工作的通知》，將在中國範圍內開展對論壇活動亂象的清理整治。

通知內容顯示，近年來，一些未經「合法登記」的主體假冒官方機構、正規組織舉辦「山寨」論壇活動，或透過論壇活動形式實施詐騙斂財，侵害民眾的正當利益，且擾亂市場秩序。而此次專項清理整治工作按照全面清理、嚴肅整治、分級負責、統一規範的原則，深入治理論壇活動過多過濫問題，「嚴厲打擊論壇活動中的違法違規行為」，全力解決擾亂市場秩序、影響社會安全穩定、侵害人民合法權益的問題。

此外，通知內容稱，該專項行動的整治範圍還包括中共黨政機關、企業、社會組織、科研院所等舉辦的各類「山寨」論壇、峰會、講壇、講座、年會、報告會、研討會等活動，同時，要求各地區各部門對2021到2023年舉辦的論壇活動情況進行摸底調研。

通知還列出應被重點清理的幾種情形，當中包括打著官方旗號、假冒正規組織名義舉辦的各類「山寨」論壇活動；違規開展評比達標表彰等活動，違規收費借機斂財的論壇；對黨出席情況進行不實宣傳、誤導公眾的論壇；隨意冠上中國、中華、全國、國際、高峰、峰會等字樣，名不符實的論壇；超出主辦單位職能範圍，主題交叉重複、內容空泛、導向有偏差的「表演式」、「形式主義」論壇；變相公款消費，及其他違法違規行為。

中共 詐騙 教育部

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論壇活動氾濫 中11部門專項清理整治

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