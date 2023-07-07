我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財星500大企業CEO 都在讀什麼書？

憂Fed再升息 道指周跌近2%

習近平江蘇考察 稱中國式現代化關鍵是科技

中央社記者張淑伶上海7日電
中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。圖為7日習近平在紫金山實驗室考察。新華社
中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。圖為7日習近平在紫金山實驗室考察。新華社

中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。他還提出自己20年前的「浦江經驗」，要求完善基層社會治理。

新華社報導，5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後來到蘇州、南京等地，考察蘇州工業園區、蘇州華興源創科技股份有限公司、紫金山實驗室、歷史文化街區、能源網路企業南瑞集團有限公司。

在參觀蘇州工業園區時，他說高科技園區在「科技自立自強」中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。

習近平今天聽取了江蘇省委和省政府工作彙報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在「強鏈補鏈延鏈」上展現新作為。他說，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要強化企業科技創新主體地位，深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，多元化加大科技投入，加強智慧財產權法治保障等。

他強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要。要暢通國內國際雙循環，不斷創新吸引外資、擴大開放的新方式新舉措，建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國際市場。

在民生方面，習近平強調，要加快健全社會保障體系，健全就業促進機制和就業公共服務體系，做好重點群體就業工作。他並提到要堅持和發展新時代「楓橋經驗」、「浦江經驗」，完善社會治理體系。

此外，他也就「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育」工作發表評論，指各單位全面「抓深抓實」各項重點措施，取得較好效果。

「楓橋經驗」意指「依靠群眾就地化解矛盾」，緣起於60年代初，浙江省諸暨市楓橋鎮整治社會的做法獲時任領導人毛澤東親筆批示「要各地仿效，經過試點，推廣去做」。當時的做法是發動群眾，透過說理鬥爭而制服敵人。

「浦江經驗」則是2003年，時任浙江省委書記習近平到浦江下訪接待群眾，變「坐堂等訪」為「主動下訪」，開創了「省級領導下訪接訪」的先河。他要求各級黨政領導親自帶隊到信訪問題突出、社會矛盾集中的縣市區，採取提前公告的形式下訪，將問題在初始就能化解。

習近平這次考察江蘇，由中國政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，政治局委員、中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組常務副組長李干杰和政治局委員、國務院副總理何立峰陪同。

中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現...
中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。圖為5日習近平在蘇州工業園區展示中心考察。新華社

習近平 就業 教育

上一則

牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇

延伸閱讀

帶懷柔政策來？ BBC：壞警察布林肯之後 好警察葉倫出場

帶懷柔政策來？ BBC：壞警察布林肯之後 好警察葉倫出場
國家安全不確定性增大 習視察東部戰區 促提高打贏能力

國家安全不確定性增大 習視察東部戰區 促提高打贏能力
赴蘇州工業區 習考察半導體設備企業

赴蘇州工業區 習考察半導體設備企業
什麼是大思政課？推習思想「入腦入心」

什麼是大思政課？推習思想「入腦入心」

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30

超人氣

更多 >
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒