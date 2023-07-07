習近平江蘇考察 稱中國式現代化關鍵是科技
中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。他還提出自己20年前的「浦江經驗」，要求完善基層社會治理。
新華社報導，5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後來到蘇州、南京等地，考察蘇州工業園區、蘇州華興源創科技股份有限公司、紫金山實驗室、歷史文化街區、能源網路企業南瑞集團有限公司。
在參觀蘇州工業園區時，他說高科技園區在「科技自立自強」中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。
習近平今天聽取了江蘇省委和省政府工作彙報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在「強鏈補鏈延鏈」上展現新作為。他說，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要強化企業科技創新主體地位，深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，多元化加大科技投入，加強智慧財產權法治保障等。
他強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要。要暢通國內國際雙循環，不斷創新吸引外資、擴大開放的新方式新舉措，建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國際市場。
在民生方面，習近平強調，要加快健全社會保障體系，健全就業促進機制和就業公共服務體系，做好重點群體就業工作。他並提到要堅持和發展新時代「楓橋經驗」、「浦江經驗」，完善社會治理體系。
此外，他也就「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育」工作發表評論，指各單位全面「抓深抓實」各項重點措施，取得較好效果。
「楓橋經驗」意指「依靠群眾就地化解矛盾」，緣起於60年代初，浙江省諸暨市楓橋鎮整治社會的做法獲時任領導人毛澤東親筆批示「要各地仿效，經過試點，推廣去做」。當時的做法是發動群眾，透過說理鬥爭而制服敵人。
「浦江經驗」則是2003年，時任浙江省委書記習近平到浦江下訪接待群眾，變「坐堂等訪」為「主動下訪」，開創了「省級領導下訪接訪」的先河。他要求各級黨政領導親自帶隊到信訪問題突出、社會矛盾集中的縣市區，採取提前公告的形式下訪，將問題在初始就能化解。
習近平這次考察江蘇，由中國政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，政治局委員、中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組常務副組長李干杰和政治局委員、國務院副總理何立峰陪同。
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