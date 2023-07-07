習近平江蘇考察 稱中國式現代化關鍵是科技

中國總書記習近平5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。圖為7日習近平在紫金山實驗室考察。新華社

中國總書記習近平 5日到7日前往江蘇省考察，強調科技創新和國際合作，並稱「中國式現代化關鍵在科技現代化」。他還提出自己20年前的「浦江經驗」，要求完善基層社會治理。

新華社報導，5日至7日，習近平在江蘇省委書記信長星和省長許昆林陪同下，先後來到蘇州、南京等地，考察蘇州工業園區、蘇州華興源創科技股份有限公司、紫金山實驗室、歷史文化街區、能源網路企業南瑞集團有限公司。

在參觀蘇州工業園區時，他說高科技園區在「科技自立自強」中承擔著重大而光榮的歷史使命，要加強科技創新和產業創新對接，加強以企業為主導的產學研深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平。要繼續擴大國際合作，努力打造開放創新的世界一流高科技園區。

習近平今天聽取了江蘇省委和省政府工作彙報，對江蘇各項工作取得的成績給予肯定，希望江蘇在科技創新上取得新突破，在「強鏈補鏈延鏈」上展現新作為。他說，中國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要強化企業科技創新主體地位，深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，多元化加大科技投入，加強智慧財產權法治保障等。

他強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要。要暢通國內國際雙循環，不斷創新吸引外資、擴大開放的新方式新舉措，建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國際市場。

在民生方面，習近平強調，要加快健全社會保障體系，健全就業 促進機制和就業公共服務體系，做好重點群體就業工作。他並提到要堅持和發展新時代「楓橋經驗」、「浦江經驗」，完善社會治理體系。

此外，他也就「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育 」工作發表評論，指各單位全面「抓深抓實」各項重點措施，取得較好效果。

「楓橋經驗」意指「依靠群眾就地化解矛盾」，緣起於60年代初，浙江省諸暨市楓橋鎮整治社會的做法獲時任領導人毛澤東親筆批示「要各地仿效，經過試點，推廣去做」。當時的做法是發動群眾，透過說理鬥爭而制服敵人。

「浦江經驗」則是2003年，時任浙江省委書記習近平到浦江下訪接待群眾，變「坐堂等訪」為「主動下訪」，開創了「省級領導下訪接訪」的先河。他要求各級黨政領導親自帶隊到信訪問題突出、社會矛盾集中的縣市區，採取提前公告的形式下訪，將問題在初始就能化解。