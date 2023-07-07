牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇

大陸國企負責人疑似與小三牽手逛街，因被街拍曝光，在陸網流傳，時隔一個月後，公司公布調查結果將他雙開。奔流新聞

上月初，一名胡姓中國國企高管被爆先前赴四川成都出差時，疑牽手小三逛街，遭街拍曝光，火速遭免職並接受公司紀委核查。時隔一個月後，中國石油北京 項目管理公司7日通報，對於先前事件，決定給予胡繼勇開除黨籍、開除公職「雙開」處分，並與涉事女子董某某解除勞動合約。

據中國石油北京項目管理公司7日通報，6月7日，網路出現該公司所屬寰球項目管理公司原執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇及員工董思槿相關影片，引發重大輿情。

在經過一個月的調查後，通報稱，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董思槿存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程藉機旅遊。此外，對網路反映的胡繼勇和董思槿其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。

中國石油北京項目管理公司表示，鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；與董思槿解除勞動合約。

該公司重申，將持續正風肅紀反腐，切實加強幹部員工作風建設和教育 管理工作，對失德失範、違規違紀行為堅持「零容忍」，一經查實，嚴肅依規依紀處理。

上月7日，中國網傳一名戴著細框眼鏡的中年男子，與穿著粉色細肩花吊帶裙的女子，在四川成都街上牽手逛街的影片，因女子外型亮麗，被製作美女街拍的創作者拍下後上傳，導致兩人關係意外曝光，並被中國網友指認出男子的國企領導的身分，引發討論，這位高管胡繼勇，以及身為公司技術部員工的董姓女子都被起底。

值得注意的是，雖當時胡繼勇即遭免職，但日前在中國工商登記資訊平台上，一項關於寰球工程項目管理（北京）有限公司，於6月30日進行的工商變更訊息，胡繼勇仍繼續顯示為擔任法人、經理和執行董事，引發質疑是否有誤，中國石油北京項目管理公司也緊急發聲明澄清，強調公司「6月7日已免去胡繼勇執行董事、黨委書記、總經理職務」，且他「已於當日起不再履行法定代表人職責」。