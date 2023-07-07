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螞蟻、騰訊被罰逾14億後 中媒：牌照申請有望加快

記者陳政錄／即時報導
中國央行官網7日公告，金融管理部門對騰訊、螞蟻集團等企業開罰，接近中國監管人士預計，後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。(新華社)
中國央行官網7日公告，金融管理部門對騰訊、螞蟻集團等企業開罰，接近中國監管人士預計，後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。(新華社)

中國央行7日宣布，對平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，將轉入「常態化監管」，其中，螞蟻集團、騰訊兩巨頭被罰金額總計達人民幣101億元左右 （約美元14億元）。中媒第一財經引述接近中國監管人士預計，後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快，此次處罰也有利兩家機構完善治理、加強風險管理，提高整體經營合規水準。

據中國央行晚間公告，自2020年11月，指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改以來，目前，對平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點轉入常態化監管。其中，中國金融管理部門對螞蟻集團處以罰款，也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。

據已公開的罰單內容，螞蟻集團收到10張罰單，集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）人民幣71.23億元，被罰主體包括支付寶、螞蟻科技集團，「相互寶」業務被要求關停；騰訊集團旗下財付通支付科技有限公司及相關負責人共收到5張罰單，被沒收違法所得超人民幣5.6億元、被罰金額超人民幣24.26億元。

中媒第一財經報導引述接近中國監管人士表示，對螞蟻、騰訊整體處罰金額較大主要是由於其中國國內市場佔有率高、客戶多、業務規模大等原因導致。金融管理部門對平台企業、支付產業的政策取向未變。

接近監管人士說，此次對相關機構的處罰主要是針對其前幾年經營過程中的不規範行為，有利於兩家機構完善治理、加強風險管理，提高整體經營合規水準。預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

中國市場分析人士稱，此次處罰劃清了合法與非法的界限，有利於營造公平有序的市場環境。業內專家指出，平台經濟已建立規範、透明的監管，未來中國當局對大型平台企業將進入常態化監管階段，有利於形成積極、正向、穩定的預期，引導、督促大型平台企業合規穩健經營，更好發揮資本作為生產要素的積極作用。

中國官媒中新社旗下「國是直通車」報導稱，金融管理部門公布重磅罰單，釋放三大訊號，監管部門「聯動」，處罰依法依規，以及支持、鼓勵不變，和工作重點轉換，進入常態化監管。報導稱，據悉，下一步，中國金融管理部門會依法將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則，實現公平監管。

螞蟻集團 央行 支付寶

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