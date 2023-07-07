華爾街日報：中國淨遷出人口激增 成未來發展隱憂

華爾街日報報導，中國經濟放緩及民粹主義抬頭等因素下，近年淨遷出人口再度回升，預測2022年會有逾30萬人，包括很多持有龐大資產的民眾，人才流失成為中國未來發展隱憂。圖為北京CBD一處興建中的商辦大樓。（美聯社）

華爾街 日報報導，中國經濟放緩及民粹主義抬頭等因素下，近年淨遷出人口再度回升，預測2022年會有逾30萬人，包括很多持有龐大資產的民眾，人才流失成為中國未來發展隱憂。

華爾街日報5日報導，根據聯合國 數據表示，2001至2010年期間這10年初期大部分時間裡，中國每年淨遷出人口約為50萬。2008年之後淨遷出人口急劇下降，部分原因很可能是中國從全球金融危機中強勁復甦，而同時美國和其他主要經濟體陷入了困境。

由2010至2020年這10年初期中國經濟強勁增長，同時恰逢中國勞動人口緩慢減少，為中國人和願意移居到中國的外國人創造了機會。2012年中國淨遷出人口一度降至只有12.5萬人。

但到了2018年，中國淨遷出人口回升至近30萬人，雖然在疫情 期間淨遷出人口再次回落，但聯合國的最新預測，2021年中國淨遷出人口約20萬，2022年更將再次突破30萬人。

報導指出，根據南非財富情報公司新世界財富（New World Wealth）和倫敦投資移民諮詢公司恒理（Henley & Partners）整理的數據顯示，由2010至2020年這10年初期大部分時間裡，在中國資產超過100萬美元的高淨值人群，每年淨遷出維持在9000人左右。

但2010至2020年這10年後期，這數字開始急劇上升，2017年高淨值的人淨遷出超過1萬1000人，2019年則超過1萬5000人。

報導表示，上述兩間公司都沒有2020年和2021年的數據，但考慮到中國在抗擊疫情初期的成功，這2年移居國外的人數幾乎肯定會有所減少，但估計2023年將有1萬3500名高淨值的人離開中國，2022年有1萬800人。

報導表示，人口淨遷出增加未必是壞事，越多高淨值的人離開中國，可能意味著財富創造的速度加快，移居海外的人還有助於促進資本和技術回流中國。

不過，最近中國這波移居海外的熱潮也出現在一個複雜的背景之下，就是中國經濟增長放緩，政府的民粹主義傾向抬頭，越來越多勞動人口受過高等教育，但同時他們求職的服務行業就業增長乏力。

因為中西方緊張關係加劇，中國經濟增長不如預期，及在中國的外國人被拘留和調查的風險增加，導致外國人才流入中國減少，這趨勢很可能在未來數年持續。

報導表示，如果中國想避免經濟增長在未來幾年進一步放緩，政府就必須做更多的工作，讓國內外人才相信中國是一個紮根的好地方。