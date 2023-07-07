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被重罰逾10億 螞蟻集團：誠懇接受、堅決服從

記者陳政錄／即時報導
對於罰款，螞蟻集團表示，誠懇接受、堅決服從。(新華社)
對於罰款，螞蟻集團表示，誠懇接受、堅決服從。(新華社)

中國央行7日晚間公告，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款人民幣71.23億元（約美元9億8千萬元）。對此，螞蟻集團晚間回應稱，「誠懇接受、堅決服從」，表示未來將恪守使命與初心，堅持守正創新，繼續增強科技研發能力，努力為實體經濟尤其是小微群體做好服務並創造更大價值。

據螞蟻集團微信公眾號發布內容，自2020年以來，螞蟻集團在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。

螞蟻集團表示，「今天，螞蟻集團收到金融管理部門行政處罰決定書，我們對此誠懇接受、堅決服從，並將進一步夯實合規治理水平。未來，螞蟻集團將恪守使命與初心，堅持守正創新，繼續增強科技研發能力，努力為實體經濟尤其是小微群體做好服務並創造更大價值」。

7日晚間，中國央行公告，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款人民幣71.23億元（約美元9億8千萬元），並宣布當局自2020年11月，指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改以來，目前，對平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，將轉入「常態化監管」。下一步，螞蟻集團是否重新申請上市受到關注。

螞蟻集團 央行 微信

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