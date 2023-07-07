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全力衝刺AI 中國組大模型國家隊 百度、華為、阿里入列

記者陳宥菘／即時報導
中國於「2023世界人工智能大會」上宣示積極推動大模型國家標準體系建設，並將360、百度、華為、阿里等企業拉入大模型國家隊。華為7日將推出「盤古大模型3.0」。（路透）
中國於「2023世界人工智能大會」上宣示積極推動大模型國家標準體系建設，並將360、百度、華為、阿里等企業拉入大模型國家隊。華為7日將推出「盤古大模型3.0」。（路透）

中國正全力衝刺人工智慧領域。在6日至8日於上海舉行的「2023世界人工智能大會」上，中國工信部中國電子技術標準化研究院授予360、百度、華為、阿里等企業「國家人工智能標準化總體組大模型專題組」組長單位頭銜，並宣示積極推動大模型國家標準體系建設，助力中國大模型產業發展。

中國網報導，「國家人工智能標準化總體組」設立大模型「專題組」時，要求組長單位需要在大模型理論研究和產業應用等方面具有較高專業水平，熟悉該領域國際前沿科技發展態勢、法規制度與標準規範等。並以領頭起草過國際、國家或行業標準，具有在主要國際組織或標委會中有大模型標準化相關工作經驗的優先。

IT之家指出，百度、華為、阿里、360目前都在AI 大模型方面有所建樹，包括百度「文心一言」、華為「盤古」、阿里「通義千問」、360智腦大模型等，有助於推動中國AI大模型進一步發展。

大會現場，中國工信部電子標準院為360頒發證書，並由360AI研究院院長張向征代表領取。據報導，360目前已推出自研大模型「360智腦4.0」版本，並於不久前推出企業級的AI大模型解決方案，積極推動大模型在產業落地。其中「360智腦」在智慧城市、智慧企服場景下的應用案例雙雙入選「北京市通用人工智能大模型行業應用十大典型場景案例」。

每日經濟新聞報導，華為輪值董事長胡厚崑也出席了本次大會，並在現場發表了題為「共贏人工智能新時代」的主題演講，他表示華為雲發布的盤古大模型，已經深耕金融等10餘個行業，覆蓋400多個業務場景。胡厚崑並透露，華為將在7日的華為雲開發者大會上推出盤古大模型3.0。

據了解，「世界人工智能大會」由上海市政府和中國發改委、工信部、科技部、國家網信辦、中國科學院、中國工程院、中國科協等七部門共同主辦。

另外，華為6日於另一場AI論壇「昇騰人工智慧產業高峰論壇」上宣布，昇騰AI集群全面升級，集群規模從最初的4000卡集群擴展至1萬6000卡，成為業界首個萬卡AI集群，擁有更快的訓練速度和30天以上的穩定訓練週期。報導指，目前基於華為昇騰原生研發、適配的大模型超過30個，占據中國大模型近一半數量。

中國於「2023世界人工智能大會」上宣示積極推動大模型國家標準體系建設，並將36...
中國於「2023世界人工智能大會」上宣示積極推動大模型國家標準體系建設，並將360、百度、華為、阿里等企業拉入大模型國家隊。（取材自每經新聞）

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