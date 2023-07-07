我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

美稱無「鎵」庫存 中出口管制或減緩美軍事生產效率

記者陳宥菘／即時報導
中國祭出鎵、鍺等金屬出口禁令，據路透報導，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）
中國祭出鎵、鍺等金屬出口禁令，據路透報導，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）

中國商務部、海關總署3日發佈公告稱，為維護國家安全和利益，將自8月1日起對鎵、鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。鎵和鍺是晶片製造的重要原料，部分或用於軍事領域上。路透6日報導，美國防部發言人表示，美國擁有鍺的戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。

美國國防部發言人補充表示，美國防部正在積極採取措施，利用「國防生產法案」（DPA）第三章的權力，增加美國國內對微電子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，當中包括鎵和鍺金屬。

報導引述部分美國專家分析指出，美國主要國防承包商可能不會直接購買鎵和鍺，但可能會通過從中國採購鎵和鍺的供應商購買半導體，因此中方此出口管制，很可能會「減緩美國國防部生產效率」或「增加成本」。

據報導，鎵、鍺等都是晶片製造的重要原材料，這兩種金屬礦產無論是在儲量還是在出口上，中國均在全球佔據領先地位。「鍺」用於高速計算機晶片、塑料製品和軍事應用領域，如夜視設備以及衛星圖像傳感器；「鎵」用於雷達及無線電通信設備、衛星和LED。

報導另引述美國航空航天工業協會（AIA）負責國際事務的副主席哈德威克（Dak Hardwick）分析指出，中方的出口管制在短期內可能對美國國防企業的影響不大，但五角大廈最終將不得不尋找鎵和鍺的替代來源。「無論是直接開採、直接製造、直接精煉或生產，還是從廢棄設備的回收」，他並補充說，中方的出口管制也可能會刺激美國立法者增加對關鍵礦物的投資。

觀察者網報導，中國是鎵、鍺兩種元素的最大生產國，鎵產量占全球95%以上，鍺產量占全球67%以上。而據中國海關數據，2022年，中國「鎵」產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭；「鍺」產品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。

美國商務部發言人曾於5日表示，美國「堅決反對」中國宣布對生產半導體和其他電子產品所需的關鍵金屬鎵和鍺實施出口管制，並補充稱，美國將與盟友和合作夥伴協商解決這一問題。

中國商務部發言人束珏婷6日強調，出口管制不是禁止出口，符合相關規定將予以許可。她並重申，此出口管制「不針對任何特定國家」，且公告發布前已先知會美方及歐洲。

國防部 商務部 晶片

上一則

美中擁共同利益 中媒：葉倫來「先做生意，再談恩怨」

延伸閱讀

美中擁共同利益 中媒：葉倫來「先做生意，再談恩怨」

美中擁共同利益 中媒：葉倫來「先做生意，再談恩怨」
帶懷柔政策來？ BBC：壞警察布林肯之後 好警察葉倫出場

帶懷柔政策來？ BBC：壞警察布林肯之後 好警察葉倫出場
美擬援烏集束彈 人權組織為何急著阻擋？

美擬援烏集束彈 人權組織為何急著阻擋？
AIT主席：美反對外部勢力干預台選舉 台海穩定符美利益

AIT主席：美反對外部勢力干預台選舉 台海穩定符美利益

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

2023-06-30 07:30

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹