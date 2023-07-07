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葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

記者陳宥菘／即時報導
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

美國財政部部長葉倫昨天下午飛抵北京，為期四天的訪中行程備受關注。據網上流傳的消息，葉倫抵達北京後的第一餐並非由中方官員設宴，而是「自己解決」。據傳，葉倫6日晚間和美方同仁在北京三里屯一家雲南餐廳吃飯，網友稱「老太太筷子用的好，很愛吃菌子」，相關報導也登上百度熱搜第一名。

綜合中港媒體報導，微博網友「潘潘貓」發文指出，6日晚間在北京雲南餐廳「一坐一忘」用餐時，偶遇了葉倫本人。當時葉倫一行人並未坐在包廂內。「潘潘貓」並稱，在去洗手間時經過他們的餐桌，放緩腳步瞥了一下桌上的菜品，看見香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、炒牛肝菌，「很雲南、很家常」。

據傳葉倫用餐的餐廳「一坐一忘」也轉發該網友的貼文指出，聽服務的店員說，葉倫很愛「菌子」（菇類），光是「見手青（牛肝菌）」就點了四份。該餐廳也說，昨天「真是無比魔幻的一天」。

據報導，該餐廳在北京使館區附近，是各國駐華使節和隨行人員常去的一家餐廳。還有中國網友注意到，葉倫用餐時拿的是「筷子」，且姿勢熟練，推測她或許是個中餐愛好者。

環球網報導，葉倫6日晚間也在個人推特發文表示，此行是為美中兩國提供溝通和避免誤解的機會。她寫道，「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作。」

據中美雙方商定，葉倫將於6日至9日訪問中國，共計4天，這是2019年以來首度有美國財長訪問中國，此前中美在經貿、金融領域關係緊張，葉倫此行是否能化解紛爭，或能達成具體合作成果，備受關注。

據路透日前引述美國高級官員稱，葉倫此行或將與中國總理李強、副總理何立峰、前副總理劉鶴、財政部長劉昆等官員會面。

葉倫 北京 財政部

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