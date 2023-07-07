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葉倫正在訪中 北京財政部發聲：「脫鉤斷鍊」沒有贏家

記者陳宥菘／即時報導
美國財政部部長葉倫6日下午乘機抵達北京。（路透）
美國財政部部長葉倫6日下午乘機抵達北京。（路透）

美國財政部部長葉倫於當地時間6日下午抵達北京，展開為期四天的對華訪問。7日，中國財政部在官網貼出一新聞稿，針對葉倫訪華答媒體詢問。負責人強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鍊」沒有贏家。

新聞稿指出，葉倫此行是落實中美元首峇里島會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措，該負責人並表示，中方希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

據中美雙方商定，葉倫將於6日至9日訪問中國，共計四天，這是2019年以來首度有美國財長訪問中國，此前中美在經貿、金融領域關係緊張，葉倫此行是否能化解紛爭，或能達成具體合作成果，備受關注。

據路透、衛報等多家外媒報導，美國政府高級官員透露，葉倫預計把重點放在經濟問題上，並稱，美方希望與中方保持「健康的關係」，不會尋求經濟上的「脫鉤」。

美國財政部日前宣布葉倫訪中消息時，特別提到了葉倫於今年4月的一次演講。當時葉倫提出指導美中經濟關係的「三大原則」，包含尋求確保美國及其盟友的國家安全利益；尋求與中國建立健康的經濟關係；尋求就氣候變化等緊迫的全球挑戰進行合作。

針對葉倫此行，中國學者則認為或有小成果，但難改善美中關係，不過有持續對話改善氣氛，對雙邊都有好處。北京大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王緝思日前表示，中美大的問題並未解決，但小的進展仍然可能。中美在財政和金融方面有很多需要共同探討的話題，例如人民幣匯率、中國購買美國政府債券問題等，這對雙方經濟都產生影響。此外，美國的通膨風險或許也將成為雙方討論的話題。

路透日前引述美國高級官員稱，葉倫此行或將與中國總理李強、副總理何立峰、前副總理劉鶴、財政部長劉昆等官員會面。

葉倫 財政部 北京

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