反制日本核廢水排海 中國宣布禁止福島等10縣食品進口

中國海關總署7日宣布，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，應為對日本政府預計今夏排放福島核廢水入海的反制措施。圖中非福島食品，僅為示意圖。（本報資料照片）

中國海關總署7日宣布，禁止進口日本 福島等10個縣（都）食品，以防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全。另針對日本其他地區的食品，特別是水產品（含食用水生動物）將嚴格審核。上述舉動應為對日本政府預計今夏排放福島核廢水入海的反制措施。

據財聯社消息，中國海關總署進出口食品安全局負責人，7日就國際原子能總署（IAEA）發布日本福島核污染水處置綜合評估報告回答記者提問。負責人表示，2011年日本福島核洩露事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對福島核洩露事故發生後採取的相關措施，持續開展對日本食品放射性污染風險的評估並及時應對。

該負責人指出，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗。

該負責人強調，中方將持續加強對放射性物質的檢測 監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

針對IAEA發布的評估報告，該負責人指出，這份報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

該負責人並稱，當前，日本核污染水排海問題已成全球關注焦點，也引起中國消費者對自日本進口食品安全的擔憂。他強調，中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，「視事態發展及時採取一切必要措施」，確保中國消費者餐桌上的安全。

據悉，日本政府預計今夏啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海計畫，中國官方對此議題一直嚴正關切，包含近日中國外交部例行記者會天天觸及此議題，中國駐日本大使吳江浩也召開記者會重申中方立場。

本月4日，IAEA提交了核廢水排海評估的最終報告，內容為日本背書，稱日核廢水排海相關計畫合乎國際安全標準。對此，中國外交部發言人汪文斌6日表示，該報告證明不了日本排海計畫的正當性、合法性與安全性。他並稱，該報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」。

中駐日大使吳江浩4日時重申，中方的立場非常明確，就是日方應叫停排海計畫，與國際社會認真協商，共同探討科學、安全、透明、為各方所認可的處理方式。