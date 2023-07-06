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中國網紅司馬南受邀參加美國慶晚宴 言行不一挨批

中央社華盛頓6日綜合外電報導
中國知名左派網紅司馬南4日參加位於北京的美國駐中國大使館國慶日晚宴。(截取自司馬南微博)
中國知名左派網紅司馬南4日參加位於北京的美國駐中國大使館國慶日晚宴。(截取自司馬南微博)

中國知名左派網紅司馬南4日參加位於北京的美國駐中國大使館國慶日晚宴。由於他經常發表激烈反美言論，被封為「反美鬥士」，言行不一的舉動因此惹來眾多網友批評。

美國之聲（VOA）報導，6月30日，司馬南在自己的微博帳號上公布美國大使館所發的邀請函，邀請他於7月4日晚間參加國慶日慶祝活動。

在微博貼文中，司馬南自稱難以判斷邀請函的真偽，還「懇請大家幫助鑑別」，但最終他還是出席晚宴，並在微博上貼出使館人員演唱中國與美國國歌的影片。

一名網友在貼文下方痛罵他是「三姓家奴」（典故出自「三國演義」，原指呂布，意在諷刺認賊作父的人）。

司馬南長年批評美國和其外交政策。參加晚宴的前幾天，他還在社群媒體上批評美國考慮向烏克蘭運送集束炸彈是「反人類行為」，因此參加美國大使館活動之舉被不少網友認為和他的形象非常衝突。

微博博主「理想財經」發文說，「差點以為看錯了，著名的反美鬥士司馬南竟然去美國大使館給美國慶生去了，第一感覺應該不會吧…仔細看了一下還真有這麼回事。司馬南一向和美國水火不相容，現在竟然去美國大使館給對頭慶生，讓人覺得不可思議。」

司馬南5日還發布一段長達20多分鐘的影片，片中他先稱讚大使館在晚宴上先演唱中國國歌的決定，同時不忘砲轟美國對中政策。

在影片下方的評論區裡，有網友開酸司馬南，稱他：「得瑟（意指得意、炫耀）來，得瑟去，不就是混了頓飯，拍個照，蹭了點流量…」。

這並非司馬南第一次在對美立場上遭到批評。

去年8月，他被踢爆2010年在美國加州購置房產，他曾用來批評別人的一句話「反美是工作，赴美是生活」也因此成為網友反諷他的話語。

此後，司馬南在一系列影片中坦承自己在美國買了一間「小房子」，「鋪天蓋地都是關於這個事情的報導，我現在必須非常沈痛的心情跟大家檢討，犯下如此嚴重、不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待…」。

上週，司馬南也就美國國務院批准新一輪對台軍售在微博痛批，「正常國家有這樣的嗎？7月4號我有機會見到美國駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）先生，我準備問問他：美國人怎麼如此言而無信呢？」

不過，見到勃恩斯後，他似乎忘記自己曾揚言要向對方興師問罪，反而貼出自己和勃恩斯的數張合影。

他在貼文中表示，「網上有評論說，一個戰狼大使（司馬南對勃恩斯的稱呼），一個反美鬥士，你們在一塊為什麼不打起來？還一塊吃吃喝喝，還一塊拉著手照相…有人說我被收買了。我解釋說這叫外交禮儀，人家請你吃飯，伸手不打笑臉人。人家請你吃飯，你跟人家厲害什麼呀？」

大使館 微博 國務院

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