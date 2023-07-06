習近平視察東部戰區 要求加快提高打贏能力

中共總書記習近平6日視察共軍東部戰區機關。（圖／取自央視新聞）

中共總書記習近平 6日視察共軍 東部戰區機關，他對東部戰區成立以來「為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻」給予充分肯定。他並要求東部戰區要大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

據央視新聞消息，習近平在北京 時間6日下午3時15分許到東部戰區機關視察，他要求貫徹新時代軍事戰略方針，「錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面」。

習近平強調，當前，世界進入新的動盪變革期，「我國安全形勢不穩定性不確定性增大」。要求增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能、深化戰爭和作戰籌畫，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

他還指示，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。持之以恆正風肅紀反腐，扎實做好抓基層打基礎工作，「提高戰區黨委領導備戰打仗能力，把黨和人民賦予的各項任務完成好」。

公開資料顯示，共軍東部戰區機關位於江蘇南京市，而習近平首次視察戰區機關是在2018年10月，當時是到南部戰區機關視察。

習近平公開視察東部戰區各部隊的情況也並不常見。此前在2017年12月，他曾赴東部戰區第71集团軍視察。當時他強調，全軍要貫徹新形勢下軍事戰略方針，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，聚焦備戰打仗，並要求「適應改革後新體制新編成，貫徹陸軍轉型建設要求，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，提高機動作戰、立體攻防能力」。