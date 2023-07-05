我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居

快看世界／研究：家住綠化帶旁 生理年齡減2.5歲

中國管制鎵鍺出口 專家：供應鏈變數增加但衝擊可控

中央社新竹5日電
中國商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。（路透）
中國商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。（路透）

中國宣布8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，引發國際關注。半導體產業專家認為，中國的管制措施對於產業的負面影響還在可控範圍，不過，美中科技戰不斷延燒，管制範圍進一步擴大，仍為供應鏈與產業發展增添變數。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，目前中國為全球鎵和鍺的最大出口國，其中，中國占全球鎵的出口比重高達83%，因此中國宣布將管制鎵、鍺出口，引起國際高度關注。

劉佩真說，除了中國以外，澳洲、德國、匈牙利、哈薩克、烏克蘭等國也都能夠供應鎵，只是因為不具經濟效益，澳洲等國才沒有大量生產鎵。

劉佩真認為，中國若長期管制出口，其他國家或許可能增產鎵，雖然需要時間才能補足中國的供應量，但並非完全沒有因應辦法。

鎵為質地柔軟的銀色金屬，熔點僅有攝氏29.76度，在常溫下為銀白色液體。鎵的化合物可作為半導體基材，如砷化鎵可應用於微波電路、高速轉換電路及紅外線電路等元件。

鍺則是一種灰白色金屬，將微量的鍺摻入矽裡面，可使元件速度提高，兼具砷化鎵高頻、低功率消耗及矽晶片低成本的優點，適用於光纖網路及無線通訊。此外，鍺還可應用於薄膜太陽能電池。

劉佩真表示，第2類半導體砷化鎵、第3類半導體氮化鎵（GaN）和第4類半導體氧化鎵與鎵比較相關，因目前半導體以第1類的矽基半導體為大宗，第3類半導體比重不到5%，第4類半導體還在發展階段，第2類半導體比重也不大，預期中國的管制措施可能造成的負面衝擊應在可控範圍。

砷化鎵廠穩懋、全新及宏捷科對於中國的管制措施皆認為整體影響不大。半導體矽晶圓廠環球晶指出，所有物料都有2個以上的供應商，且供應商的上游料源有來自中國以外的國家，不擔心生產營運會受到影響。

劉佩真說，美中科技戰持續延燒，且管制範圍不斷擴大，而且中國也開始接連展開反制行動，後續是否進一步外溢至全球半導體供應鏈值得追蹤觀察，的確會對產業發展增添變數。

▼財長葉倫抵中探路 中方不示弱

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

澳洲 供應鏈 哈薩克

上一則

機鬧事件頻傳 中國民航局長：依法從嚴從快從重打擊

延伸閱讀

左翼女網紅被疑是假帳號 擁13萬粉絲「現實中毫無足跡」

左翼女網紅被疑是假帳號 擁13萬粉絲「現實中毫無足跡」
即使有能力買房 專家說3理由租屋更明智

即使有能力買房 專家說3理由租屋更明智
南韓打撈北韓間諜衛星 經分析…證實不具軍事效用

南韓打撈北韓間諜衛星 經分析…證實不具軍事效用
挖到2000年前的魚 身體超完整 古代黑科技讓專家好吃驚

挖到2000年前的魚 身體超完整 古代黑科技讓專家好吃驚

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹