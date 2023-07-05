中國管制鎵鍺出口 專家：供應鏈變數增加但衝擊可控

中國商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。（路透）

中國宣布8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，引發國際關注。半導體產業專家認為，中國的管制措施對於產業的負面影響還在可控範圍，不過，美中科技戰不斷延燒，管制範圍進一步擴大，仍為供應鏈 與產業發展增添變數。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，目前中國為全球鎵和鍺的最大出口國，其中，中國占全球鎵的出口比重高達83%，因此中國宣布將管制鎵、鍺出口，引起國際高度關注。

劉佩真說，除了中國以外，澳洲 、德國、匈牙利、哈薩克 、烏克蘭等國也都能夠供應鎵，只是因為不具經濟效益，澳洲等國才沒有大量生產鎵。

劉佩真認為，中國若長期管制出口，其他國家或許可能增產鎵，雖然需要時間才能補足中國的供應量，但並非完全沒有因應辦法。

鎵為質地柔軟的銀色金屬，熔點僅有攝氏29.76度，在常溫下為銀白色液體。鎵的化合物可作為半導體基材，如砷化鎵可應用於微波電路、高速轉換電路及紅外線電路等元件。

鍺則是一種灰白色金屬，將微量的鍺摻入矽裡面，可使元件速度提高，兼具砷化鎵高頻、低功率消耗及矽晶片低成本的優點，適用於光纖網路及無線通訊。此外，鍺還可應用於薄膜太陽能電池。

劉佩真表示，第2類半導體砷化鎵、第3類半導體氮化鎵（GaN）和第4類半導體氧化鎵與鎵比較相關，因目前半導體以第1類的矽基半導體為大宗，第3類半導體比重不到5%，第4類半導體還在發展階段，第2類半導體比重也不大，預期中國的管制措施可能造成的負面衝擊應在可控範圍。

砷化鎵廠穩懋、全新及宏捷科對於中國的管制措施皆認為整體影響不大。半導體矽晶圓廠環球晶指出，所有物料都有2個以上的供應商，且供應商的上游料源有來自中國以外的國家，不擔心生產營運會受到影響。

劉佩真說，美中科技戰持續延燒，且管制範圍不斷擴大，而且中國也開始接連展開反制行動，後續是否進一步外溢至全球半導體供應鏈值得追蹤觀察，的確會對產業發展增添變數。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點