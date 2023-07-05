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留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

記者賴錦宏／即時報導
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

中國新修訂的反間諜法於7月1日起施行。其中對間諜行為做了進一步充實和細化。近日，官媒央視新聞微信公眾號、法治在線報導，一宗兩名夫婦涉及間諜罪的詳情，讓外界引以為鑑。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。

報導指出，已婚婦人黃某是一個潛藏長達17年的間諜。她原是雲南省某省直機關工程師。2002年，黃某赴境外留學攻讀碩士學位期間，認識一名風度翩翩、溫文爾雅的男子，後來更和對方發生不正當關係。交往中，對方說自己是從事信息諮詢工作，如果有信息資訊提供給他，他可以付一定的報酬。

報導稱，黃某出軌境外男子後，被要求提供中國國內涉密文件。

黃某利用回國探親的機會，收集一些中國涉密文件並提供給對方。該男子後來再獲悉，黃某的丈夫當時在雲南某縣掛職副縣長，對方又乘機向黃某提出請她的丈夫李某某幫忙蒐集政府內部文件。

17年間，黃某、李某某兩夫婦按照境外上線的要求，分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中。李某某負責對涉密文件進行拍照，而黃某則負責將照片偽裝加密，伺機帶出境，與境外間諜人員進行秘密交接。17年，二人收取人民幣30多萬元，境外間諜組織更向黃某發放人民幣100萬元「養老金」。

2019年4月，黃某、李某某夫婦被中國國家安全機關以涉嫌間諜罪依法採取強制措施。昆明市中級人民法院事後以間諜罪，判黃某入獄10年，剝奪政治權利10年；判李某某入獄3年，剝奪政治權利3年。

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