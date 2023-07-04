中國學者王緝思：中美在台問題分歧將長存 且可能激化

北京大學國際關係學院教授王緝思認為，中美實質關係不會在近期明顯改善，任何一個突發事件，都可能使中美關係再度惡化。（美聯社）

據中國財新網報導，北京 大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王緝思3日在第11屆世界和平論壇上表示，中美在台灣問題上的分歧將在很長時間內繼續存在，而且有可能激化。他並指出，中美之間的根本問題沒有解決，兩國競爭的生態將長期存在，但他期待中美之間能有更多小幅度的氛圍改善，這對雙方均有益處。

王緝思指出，中方將對「台獨」勢力進行嚴厲打擊，在「祖國統一」方面「將有所加強」。而中方也在密切關注台灣地區明年的地區領導人選舉可能帶來的變化。

至於美方的涉台政策立場，王緝思說，中方認為美國宣稱不支持「台灣獨立」、不干涉中國內政等等表態，都並不代表美國的實際政策。「而且美國繼續向台灣出售武器，還提供一些政治上的支持，這是我比較大的擔心。」

另，針對美國財長葉倫訪華將會談什麼？「最近人民幣兌美元匯率 降了不少，這對兩國經濟有一定影響，至於影響程度，雙方財政部 門會有一些評估」，王緝思說，比如人民幣匯率、中方是否會增持或者減少美國國債等，都是中美雙方需要共同探討的問題。

王緝思表示，當前美國面臨通膨問題，通過多次升息，美國的通膨壓力逐步得到緩解，「但這對中國也有影響，都是雙方財政部門需要探討的問題。」他表示，這其中不可避免地既有競爭也有合作。中美雙方財政部門會想辦法去克服一些政治上的障礙，務實地推動兩國金融和財政方面的合作。

今年5月以來，中美官方關係緩和，但王緝思表示，最根本的問題沒有解決，比如兩國如何給對方進行戰略定位。他分析，中美間的戰略定位有兩個特點：一是雙方都把彼此看成最大的外部威脅；二是在中美經濟關係中，兩國都將本國的國家安全考量置於優先地位。

王緝思強調，中美關係積極一面是，兩國都不希望進行尖銳的對抗，特別是希望避免戰爭。

基於以上判斷，王緝思認為，中美實質關係不會在近期明顯改善，而且彼此對對方看法基本上是負面的，即使有所改善，也只是氣氛上的暫時緩和。