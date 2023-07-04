上海人工智慧大會6日登場 超微蘇姿丰將發表演講

超微（AMD）執行長蘇姿豐將在2023上海世界人工智慧大會（WAIC）發表演講。圖為蘇姿丰於2019年出席台北國際電腦展computex taipei 展前國際記者會。（聯合報系資料照）

2023上海世界人工智慧 大會（WAI C）將於7月6日登場。包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）等人，將在大會上專題演講，特斯拉 首款人形機器人Optimus也將亮相。據悉，蘇姿丰隨後將於7月19日訪台，。

上海經信委微信公眾號發布的消息，除蘇姿丰外，還包括騰訊執行副總裁湯道生、中國工程院院士王堅等20位行業大咖，聚集海內外AI產業界科學界、金融界重量級嘉賓，共話AI潮流下的產業新未來。

今年大會展覽恢復至線下，規模達5萬平方公尺，企業參展總數突破400家，確認首發首展新品超30款，涵蓋大模型、晶片、機器人、智能駕駛等領域，特斯拉人形機器人Optimus也將首次在海外展示。

Optimus高約172公分、重約56公斤，為可負載20公斤的人形機器人。特斯拉執行長馬斯克曾表示，Optimus身體由輕量材料覆蓋，頭部為掃描外界信息的螢幕，雙手功能已達到「人類水準」，售價不到2萬美元。

今年WAIC還首次設置兩大主題展，「中國人工智慧產業創新成果展」和「邁向通用人工智慧」大會主題展區分別聚焦AI創新成果和未來產業集群布局。

上海市經信委主任吳金城6月29日表示，本屆大會主題為「智聯世界 生成未來」，會議活動總體架構按照「1+1+2+10+N」設置，即1場開幕式、1場閉幕式、科技創新和產業發展2場全體會議、10場主題論壇，以及N場生態論壇。