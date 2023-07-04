限制鎵鍺出口引關注 北京：不針對任何特定國家

中國外交部發言人毛寧。（路透）

中國官方昨天宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制，外界認為這是北京 反擊美日荷對於半導體設備出口的管制。中國外交部今天否認此舉針對任何特定國家，並說這是國際通行做法。

據北京日報網，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體指出，「中國始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際的通行做法，不針對任何特定的國家」。

中國商務部 和海關總署昨天公告，為維護國家安全和利益，8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。

由於鎵、鍺是半導體的重要材料，外界認為這是中國針對美日荷在半導體設備出口管制上的反擊。

美國去年10月以國安為由，對科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國企業出口晶片 製造工具實施出口限制，並遊說其他主要供應商的國家採取類似行動。

此外，擁有晶片設備製造商尼康公司（Nikon Corp）、東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）的日本通過限制23種半導體製造設備出口的規定，並將於本月23日生效。

荷蘭政府則於日前宣布新規定，要求曝光機巨頭艾司摩爾（ASML）第2大產品深紫外光曝光機（Deep Ultraviolet lithography, DUV）設備出口前需先提出許可申請。此前，艾司摩爾最精密的極紫外光曝光機（Extreme ultraviolet, EUV）已經受限，禁止出口到中國。