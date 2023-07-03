王毅提醒日韓：頭髮染再黃、鼻子修再尖「也變不成洋人」

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（前排左二）3日在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭。（新華社）

據港媒報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 3日在會見出席2023年中日韓合作國際論壇主要嘉賓談及中日韓合作時表示：歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。他強調，三國合作可以振興亞洲，造福世界！

新華社指出，王毅3日在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。

根據中國外交部官網發布王毅的致辭全文，王毅指出，20年前，中日韓三國發表第一份聯合宣言，指出「三方合作旨在促進發展，加強東亞合作，維護地區及世界的和平與繁榮」。

他強調，這是三國合作的初心，也是三國肩負的使命。20多年來，三國合作正是秉持這份初心和使命，從無到有、從小到大，逐步成長為本地區最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要助力。

王毅說，「但近年來，這種局面正面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立」。

他呼籲中日韓三國要旗幟鮮明地踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，反對任何可能將本地區捲入冷戰或熱戰的言行，反對把地緣衝突、集團對抗引入地區。三國要加強溝通交流，為盡早重啟領導人會議、外長會和高官會等機制創造氛圍、凝聚共識，給地區合作註入更多正能量。

此外，王毅還提出，中日韓要堅決抵制以各種明目推行的脫鉤斷鏈，維護好優勢互補的地區產業體系，為企業經營創造良好環境和穩定預期。要不斷推進「中日韓＋X」合作，同時要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在電動汽車、數位化轉型、人工智能 等新興領域加強協作，共同推動產業提質升級，打造新的技術高地，釋放新的發展動能。

王毅還呼籲加快推進中日韓自貿區談判，進一步提升貿易自由化便利化水平，發揮好對東亞經濟的引領作用。同時帶頭實施RCEP，持續釋放其紅利，助推區域經濟的融合。並共同支持東協共同體建設，在10＋3、東亞峰會、東協地區論壇、亞洲合作對話等區域合作機制下加強協調配合，為建設東亞共同體發揮積極作用。

日本 共同社報導，前一次日中韓領導人會議是在2019年12月舉行，目前三國正協調在今年內舉行中日韓領導人會議。日本外相林芳正3日透過視訊致辭時，對「進一步深化日中韓合作」展示了積極姿態。韓國外長朴振也在視訊致辭中表示，將努力再度激活日中韓政府間磋商。