中國訂氣候目標卻持續建燃煤電廠 歐盟官員批矛盾

歐洲聯盟（EU）環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans）。Getty Images

歐洲聯盟（EU）環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans）今天表示，中國對抗全球暖化的宏大目標，與持續建設燃煤發電廠的行為「自相矛盾」。

法新社報導，身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的堤孟思在北京 清華大學演講時表示，他「相信中國願意走向正確的方向」，但與此同時，中國也確實開設了更多燃煤發電廠，「這似乎是自相矛盾的」。

中國是全球溫室氣體排放量最大的國家，這些溫室氣體，如二氧化碳，會導致氣候變遷 。中國對於溫室氣體排放量的承諾，被認為是將全球氣溫升幅維持在攝氏2度以內的關鍵。

然而，中國去年有將近60%的電力來自於燃煤。

綠色和平組織（Greenpeace）4月表示，中國今年批准的燃煤發電量急遽升高，指控中國優先考慮供電，而非減少燃燒化石燃料以削減溫室氣體排放的承諾。

大規模批准燃煤發電廠的行為增加了人們的擔憂，懷疑中國是否會背離曾許下的承諾，也就是在2026年到2030年間到達排放峰值，在2060年前實現碳中和。

近年來，北京當局一再敦促已開發國家兌現氣候融資承諾。

儘管中國已是世界第2大經濟體，它仍拒絕接受不再被視為開發中國家的觀點。

聯合國 （UN）人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天則警告，氣候變遷可能會帶來一個饑餓和苦難的反烏托邦式未來。

圖克在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的辯論會上，抨擊世界領導人在應對氣候危機時只考慮到短期的問題。

他在關於糧食權的辯論中提到，極端氣候事件正在摧毀作物、畜群和生態系統，使諸多群體無法重建和維持自給自足。

圖克指出：「2021年，有超過8.28億人面臨飢餓問題。而本世紀中葉前，氣候變遷預計會讓面臨飢餓風險的人數再增加多達8000萬人。」

圖克表示：「應對氣候變遷是一個人權問題…仍有時間採取行動，但採取行動的時機就是現在。」