我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外港人遭通緝 英外相：絕不容忍中國恫嚇

下半年揭序幕 股指小幅走升

中國訂氣候目標卻持續建燃煤電廠 歐盟官員批矛盾

中央社北京3日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans）。Getty Images
歐洲聯盟（EU）環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans）。Getty Images

歐洲聯盟（EU）環境事務執委堤孟思（Frans Timmermans）今天表示，中國對抗全球暖化的宏大目標，與持續建設燃煤發電廠的行為「自相矛盾」。

法新社報導，身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的堤孟思在北京清華大學演講時表示，他「相信中國願意走向正確的方向」，但與此同時，中國也確實開設了更多燃煤發電廠，「這似乎是自相矛盾的」。

中國是全球溫室氣體排放量最大的國家，這些溫室氣體，如二氧化碳，會導致氣候變遷。中國對於溫室氣體排放量的承諾，被認為是將全球氣溫升幅維持在攝氏2度以內的關鍵。

然而，中國去年有將近60%的電力來自於燃煤。

綠色和平組織（Greenpeace）4月表示，中國今年批准的燃煤發電量急遽升高，指控中國優先考慮供電，而非減少燃燒化石燃料以削減溫室氣體排放的承諾。

大規模批准燃煤發電廠的行為增加了人們的擔憂，懷疑中國是否會背離曾許下的承諾，也就是在2026年到2030年間到達排放峰值，在2060年前實現碳中和。

近年來，北京當局一再敦促已開發國家兌現氣候融資承諾。

儘管中國已是世界第2大經濟體，它仍拒絕接受不再被視為開發中國家的觀點。

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天則警告，氣候變遷可能會帶來一個饑餓和苦難的反烏托邦式未來。

圖克在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的辯論會上，抨擊世界領導人在應對氣候危機時只考慮到短期的問題。

他在關於糧食權的辯論中提到，極端氣候事件正在摧毀作物、畜群和生態系統，使諸多群體無法重建和維持自給自足。

圖克指出：「2021年，有超過8.28億人面臨飢餓問題。而本世紀中葉前，氣候變遷預計會讓面臨飢餓風險的人數再增加多達8000萬人。」

圖克表示：「應對氣候變遷是一個人權問題…仍有時間採取行動，但採取行動的時機就是現在。」

氣候變遷 北京 聯合國

上一則

中國祭出鎵鍺相關物項出口管制 涉半導體材料

延伸閱讀

夥伴、競爭者、體制性對手 歐盟峰會重申中國「三位一體」

夥伴、競爭者、體制性對手 歐盟峰會重申中國「三位一體」
歐盟峰會結論首度關切台海 反對片面脅迫改變現狀

歐盟峰會結論首度關切台海 反對片面脅迫改變現狀
歐盟領袖討論去風險化 承諾降低對中國依賴

歐盟領袖討論去風險化 承諾降低對中國依賴
歐盟與輝瑞等藥廠簽約 提前布局未來大流行病疫苗

歐盟與輝瑞等藥廠簽約 提前布局未來大流行病疫苗

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國