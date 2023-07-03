中國祭出鎵鍺相關物項出口管制 涉半導體材料

中國自8月1日起對半導體材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。示意圖：Image by Samuel Faber from Pixabay

中國商務部 和海關總署今天聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺都是半導體材料。

根據商務部官網，商務部、海關總署今天發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」。

根據公告，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

公告說，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。中國商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。經審查准予許可的，由中國商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。

每日經濟新聞引用亞洲金屬網金屬百科指出，中國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約占總消費量的80%。

鍺是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學 等領域都有廣泛而重要的應用。