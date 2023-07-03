我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下半年揭序幕 股指小幅走升

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

中國祭出鎵鍺相關物項出口管制 涉半導體材料

中央社上海3日電
中國自8月1日起對半導體材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。示意圖：Image by Samuel Faber from Pixabay
中國自8月1日起對半導體材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。示意圖：Image by Samuel Faber from Pixabay

中國商務部和海關總署今天聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺都是半導體材料。

根據商務部官網，商務部、海關總署今天發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」。

根據公告，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

公告說，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請。中國商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。經審查准予許可的，由中國商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。

每日經濟新聞引用亞洲金屬網金屬百科指出，中國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約占總消費量的80%。

鍺是重要的半導體材料，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用。

商務部 醫學

上一則

中國影業迎疫後復甦 萬達電影上半年轉虧為盈

下一則

中國訂氣候目標卻持續建燃煤電廠 歐盟官員批矛盾

延伸閱讀

荷將限制向中出口半導體設備 中商務部表示不滿

荷將限制向中出口半導體設備 中商務部表示不滿
通膨再見緩解 PCE逾2年新低

通膨再見緩解 PCE逾2年新低
美擬擴大AI晶片禁銷中國 不准降規出口

美擬擴大AI晶片禁銷中國 不准降規出口
美擬對中國祭AI晶片出口新禁令 輝達、超微股價雙跌

美擬對中國祭AI晶片出口新禁令 輝達、超微股價雙跌

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國