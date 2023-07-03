傳英禁前官員入職中企 中專家：再次顯現英對中態度

圖為英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）

英國每日電訊報（Telegraph）近期引述消息報導稱，英國政府正考慮禁止其前公職人員進入與北京 政府有關的企業後。對此，中國媒體環球時報3日引述專家指出，這是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）為了緩解保守黨內反對情緒的措施之一，並稱這一政策也再次表示英國現任政府對北京的態度。

據環球時報報導，上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院英國研究中心智庫研究員李冠傑2日表示，英國考慮擬定相關禁令，一方面是出於針對中國和俄羅斯的目的，是一種防範過度的心理。

而在另一方面，李冠傑則認為，這也是因為蘇納克在保守黨內的地位正岌岌可危。他「在外交方面的政策在黨內沒有引起共鳴，很多人反對他。」因此，需要拿一些「對中國不利的政策」來做文章，這是收緊相關政策的重要考慮。

對此，環球時報分析，英國一般民眾的反應不大，多數人也不了解究竟有哪些前政府官員在中國的企業工作。「但對於官員或公務員離職後投身商界，或前往其他國家從事諮詢事務獲取高額報酬的現象，當地人早已見怪不怪。」

此前，英國每日電訊報報導稱，根據一些英國內閣大臣正討論的相關計劃，前政府公務員、大臣和軍事人員等可能被禁止在「與中國政府有關的公司從事帶薪工作」。

報導還指出，英國內閣大臣們正在討論的一項舉措「是對英國政府和武裝部隊的現有規則進行全面審查，以強化相關措施，並在必要時引入全面禁令」。另外，就英國政府目前的規定，前政府公務員或官員需要在離職後接受不同時間長度的「冷卻期」，以避免自己在職時參與的工作訊息洩露給他國。

不僅如此，該報導舉出多名英國前政府官員在中國企業工作的例子，當中包括英國政府前首席信息長（CIO）沙福克（John Suffolk），現為中國電信巨擘華為全球網絡安全長，以及英國前財政部 長亞歷山大（Danny Alexander）加入中國主導的亞洲基礎設施投資 銀行擔任副行長等人。