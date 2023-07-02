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任職微信的人大畢業生盜全校個資 打造「顏值排行榜」

記者謝守真／即時報導
此圖為疑似該涉事畢業生所建立的「顏值打分網站」。（取自澎湃新聞）
此圖為疑似該涉事畢業生所建立的「顏值打分網站」。（取自澎湃新聞）

近期，中國網傳中國人民大學有一目前任職於微信的碩士畢業生，於在校期間盜取全校學生照片等個資，並且將這些資料分類製作成「顏值排行榜」。消息一出，在中國網路上引發熱議，不少網友擔心個人隱私也會同樣遭盜。

上觀新聞報導，有網友在微博上爆料稱，這名畢業於中國人民大學的男研究生在學期間，利用其專業技能，以及高度參與該校校內網站開發的權利，將全校學生個人訊息盜取包括照片、姓名、學號、生日等資訊後，建立了一個給全校學生顏值評分的網站。

而該網站為公開網站，存在時間已有3年之久，過去僅在這名學生的朋友圈流傳。不過，消息指出，該畢業生還曾在個人社群動態上公開此事，炫耀稱「這是我大學二年級時就想做的壞事」，並表示「不敢發朋友圈怕被打拳（被女權主義抨擊）」。而網傳截圖顯示，該動態發布於2020年10月，目前相關內容早已全數清空。

報導還提到，該「顏值評分網站」所洩露的訊息，包括人民大學14屆至20屆本科、碩士和博士生的全部資料。除該顏值評分網站外，該生還曾在GitHub上發布使用人工智慧技術給「小姐姐一鍵脫衣」的原始代碼（Demo）。

另據澎湃新聞報導，這名涉事的人大畢業生在校期間曾獲中國國家獎學金，還被評為學校「三好學生」、優秀團幹部等榮譽稱號，為高瓴人工智能學院2019級研究生，目前已從該校畢業，就職於騰訊北京微信團隊搜索算法相關部門。

據悉，中國人民大學校辦工作人員透露，「學校方面已經關注到此事，對於網友反映的情況，校領導正在召開會議牽頭處理」，然而具體情況尚不清楚。

不少網友聞風表示，「有這種員工在貴司（微信）如何保護用戶的隱私安全？」，「騰訊不開除就等著被舉報吧」。還由網友認為，「今天敢漏個人信息，明天他就敢漏國家信息。」呼籲騰訊公司回應此事。

日前有網友於微博爆料，中國人大有一目前任職於微信的碩士畢業生，於就學時盜取全校學...
日前有網友於微博爆料，中國人大有一目前任職於微信的碩士畢業生，於就學時盜取全校學生個資，並將這些資料分類，製作成「顏值排行榜」。（取自澎湃新聞）

微信 隱私 北京

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