我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

中國青年就業難 江蘇人社部門辦「人才招聘夜市」

記者謝守真／即時報導
大陸就業形勢嚴峻，多地舉辦人才招募活動，盼能緩解青年人就業困境。圖為江蘇蘇州昆山大西門商業街的「人才招聘夜市」。（取自央視新聞）
大陸就業形勢嚴峻，多地舉辦人才招募活動，盼能緩解青年人就業困境。圖為江蘇蘇州昆山大西門商業街的「人才招聘夜市」。（取自央視新聞）

中國青年就業形勢越發嚴峻，5月16至24歲人口失業率已達20.8%，連續兩個月創下2018年有統計以來新高。7月開始，大專院校畢業生及技術技能人員等族群正值就業關鍵期，眼見就業問題持續擴大，中國各地透過舉辦對接會、專場招聘會等活動，盼能幫助其青年「穩崗就業」。

央視新聞報導，近期中國多地地方政府為幫助年輕人解決就業問題，陸續舉行各種求職活動。報導指出，江蘇蘇州人社部門透過舉辦「人才夜市招聘活動」、挖掘見習崗位、發放社保補助等措施，讓當地畢業生可以多管道了解各種職缺訊息，也讓更多企業有機會發掘更多人才。

現場求職者表示，「我們白天現在溫度比較高，所以夜市是更舒服的狀態。在鬧市區，非常新穎，因為你可以接觸到不同的人」。而招聘企業的人事專員則指出，「人才夜市」一晚「大概（收到）九份簡歷，然後還有一些微信發給我的，應該有十幾二十份左右」，比預料當中要來的多。

蘇州人社部門表示，截至目前，「招聘訊息進商圈的服務模式，已經為青年人才提供了超過5,000個崗位需求」。江蘇省蘇州市人才服務中心主任李健稱，了解到中國新生代，特別是「00後」的一些喜好特點，包括他們找工作的途徑和方式，創造一個獨特的氛圍，讓他們有更加寬鬆的方式來尋求一些就業的機會。

除了江蘇舉辦多種招聘活動外，還有其他多地也火力全開解決青年人就業問題。澎湃新聞消息，甘肅蘭州7月1日舉行「才聚新區智創未來」人才交流大會暨普通大專院校畢業生到基層就業雙選會。當中有多達逾310家重點企業到場，計劃提供職缺約1.2萬個。

而在江西，當局則在九江職業大學舉行「奮鬥有我國聘行動」專場招聘活動。當地179家企業及單位根據學校專業，設計教育體育、智慧製造等逾1,900個工作，同時透過線上線下接觸畢業生，希望可以吸引畢業生在當地就業創業。

另外，在浙江寧波鎮海區，當地透過搭建「政企校合作平台」，透過協調區域內40家重點企業，分批前往中國東北、西北、西南等地區的大專院校招募人才，並與12所學校簽訂實習、見習合作協議，提供專項資金用於補助外省應屆畢業生來鎮海實習見習。

甘肅蘭州7月1日舉行「才聚新區智創未來」人才交流大會暨普通大專院校畢業生到基層就...
甘肅蘭州7月1日舉行「才聚新區智創未來」人才交流大會暨普通大專院校畢業生到基層就業雙選會。（取自央視新聞）
江西在九江職業大學舉辦「奮鬥有我國聘行動」專場招募活動。（取自央視新聞）
江西在九江職業大學舉辦「奮鬥有我國聘行動」專場招募活動。（取自央視新聞）

就業 微信 教育

上一則

中國女籃「抗日成功」睽違12年奪亞洲盃冠軍

延伸閱讀

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」

女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」
調皮管不動關他8天…江蘇家長怒懟學校：兒子快得自閉症

調皮管不動關他8天…江蘇家長怒懟學校：兒子快得自閉症
橙縣華人商會獎學金 10名傑出應屆高中畢業生獲獎

橙縣華人商會獎學金 10名傑出應屆高中畢業生獲獎

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材