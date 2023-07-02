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世界和平論壇北京開幕 韓正：去風險、不合作才是最大風險

記者謝守真／即時報導
中國國家副主席韓正出席第十一屆世界和平論壇開幕式，並發表演說。他表示，去風險、不合作才是最大的風險。（取材自世界和平論壇）
中國國家副主席韓正出席第十一屆世界和平論壇開幕式，並發表演說。他表示，去風險、不合作才是最大的風險。（取材自世界和平論壇）

中國國家副主席韓正2日出席第十一屆世界和平論壇開幕式並發表演說。他指出，當前全球安全秩序面臨諸多挑戰，大國之間的競爭和衝突加劇。中國將繼續發揮在各種國際衝突中的促和作用，願與各國共同維護世界和平與安全，並透過對話協商解決衝突，推動包容互惠、互利共享。

據澎湃新聞報導，在北京舉行的第十一屆世界和平論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。韓正稱，面對國際形勢的變化，維護踐行多邊主義是維護和平，促進發展的有效路徑，經濟全球化是不可阻擋的「歷史潮流」，尤其當前世界經濟復甦動力不足的情況下，「開放合作更是各國的迫切需要，單邊主義保護主義沒有出路，去風險、不合作才是最大的風險」。

韓正認為，全球「應推動包容互惠、互利共享，全球發展邁向平衡、協調的新階段」，來鞏固世界和平的社會基礎。他建議，各國堅持獨立自主，相互尊重，不能以「單一標準」衡量世界豐富多彩的政治制度，各國應尊重不同國家人民對價值實現的探索。

韓正稱，中國始終堅持透過「對話協商」解決衝突，他以沙烏地阿拉伯伊朗在中國的斡旋下和談為例稱，「若衝突對立雙方不能對話，和平和政治解決就難以實現」，有影響力的大國都應該按照當事國的意願和需要，勸和促談。

韓正還強調，面對不確定挑戰，各國更應該看清世界歷史的大勢，走人間正道。另，針對國際安全問題，他特別提到，「希望大家利用世界和平論壇這一對話交流的平台，充分交流思想，凝聚廣泛共識，為恢復穩定的國際秩序，維護世界和平貢獻智慧和力量。」

據悉，世界和平論壇創立於2012年，是由清華大學主辦以及中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。

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