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恒大未清償到期債務達2776億人民幣 香港總部是否易主受矚

中央社／台北2日電
中國地產龍頭恒大地產揭露，未能清償的到期債務累計約人民幣2776.88億元。（路透）
中國地產龍頭恒大地產揭露，未能清償的到期債務累計約人民幣2776.88億元。（路透）

中國房市持續萎靡不振，拖累地產企業，龍頭恒大地產揭露，未能清償的到期債務累計約人民幣2776.88億元；另恒大香港總部更名，是否易主受矚。

澎湃新聞7月1日報導，中國恒大6月30日最新公告，截至今年5月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2776.88億元；此外，恒大地產逾期商票累計約2454.18億元。

此外，恒大地產標的金額人民幣（下同）3000萬元以上未決訴訟案件數量共計1601件，標的金額總額累計約3829.4億元。

目前，恒大的股票自2022年3月21日上午9時起停牌，仍將繼續停牌，直到進一步通知。

歷經3年疫情以及避免房市泡沫破裂的緊縮政策，中國房市萎靡不振，衝擊房企生存；澎湃新聞報導曾引述不動產服務平台克而瑞訊息分析，指2023年仍是中國房企的「償債年」，因債務到期和違約的壓力依舊非常沉重。

另第一財經報導，今年前4個月中國房企債券到期的總規模為3323億元，然而發行新債規模僅903億元，到期舊債的規模比新發行債額度高268%，代表房企難以藉由發行新債的方式支應到期舊債。

其中恒大集團自2021年下半年起面臨財務危機，不斷出售集團不動產、股份等資產變現，同時，創辦人許家印也陸續處分個人資產，藉此填補資金缺口以求續命。

香港網媒01今年6月報導，恒大香港總部已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），大廈已掛上新的門牌。

報導指出，中國恒大旗下香港總部「中國恒大中心」早前被接管，曾3次獲洽購及全棟招標出售都未能成功。指新更名的「萬通保險」，是阿里巴巴創辦人馬雲及雲峰基金創始人虞鋒旗下的雲峰金融集團公司；但雲鋒金融隨後澄清從未購入萬通保險中心（原中國恒大中心）任何業權。

恒大香港總部是否易主受外矚目。據陸媒報導，香港恒大中心原名美國萬通大廈，2015年被中國恒大以125億港元收購，並更名為中國恒大中心。大廈共有28層，其中約有30%面積恒大自用，其餘部分出租給其他租戶。

恒大集團 香港 保險

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