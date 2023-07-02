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法國暴亂 中國遊客遇襲驚魂未定：再也不會來了

記者謝守真／即時報導
一輛載有40多名中國客的遊覽車，6月30凌晨在法國馬賽遭暴民攻擊。（取自觀察者網）
一輛載有40多名中國客的遊覽車，6月30凌晨在法國馬賽遭暴民攻擊。（取自觀察者網）

一名法國非裔青少年日前因拒絕攔檢遭警察槍殺，引發法國各地動亂。6月30日凌晨，更有一輛中國旅行團所搭乘的遊覽車在法國馬賽遭暴民攻擊，數名旅客還因此受到輕傷。

中國駐法國大使館已發布通知，提醒旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範，臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。

綜合央視新聞、界面新聞等中國媒體報導，30日有中國網友發影片稱，一輛載有40多名中國遊客的遊覽車在馬賽遭十幾名黑衣人襲擊，有人被砸傷，黑衣人還試圖上車把旅客拉下車。當時車內有旅客立即致電中國駐馬賽總領館，總領館工作人員隨後協助報警。

車上旅客趙薔驚魂未定表示，「當時實在是太無助了。車上只有7、8個青壯年男子，有3個兒童和10位左右老年人，其餘都是女性。」她指出，攻擊該車輛的幾名人士使用重物砸碎了車窗，將遊覽車包圍起來不斷進行攻擊，手上還持有火把。

趙薔稱，29日晚上10點左右，他們所乘坐的遊覽車正要進入馬賽。在下高速公路後沒多久，就聽到窗外的嘈雜聲響，原以為是進入了鬧區。

「但拉開窗簾後，看到了窗外有很多戴著黑色面巾的人。越往市區內開戴著黑色面巾的人越多，並且這些人都在以並不友善的目光盯著他們的巴士。隨後，這些人就開始衝著車子喊叫，接著就聽到了重物砸擊車窗的聲音」。

「當時前面擋風玻璃已經完全碎裂，幸好司機沉著冷靜。」最終，平安離開該動亂區域。

報導指出，該旅行團原定行程是前往巴黎，但旅客們一致認為法國現在太過危險，要求先行離開法國。當地時間30日，整團遊客坐了8小時的車抵達瑞士日內瓦，並在當晚提前結束行程返回中國。

對於這趟法國驚魂行，旅行團中一對王姓夫婦說：「糟糕透了，再也不會來了…」

據悉，在該旅行關離開後，馬賽當地的暴亂分子與警方的衝突又進一步升級，有人向圖書館建築投擲燃燒彈，試圖引發火勢，還有路邊的巴士遭縱火 。

法國這次大規模騷亂起因於6月27日在巴黎郊區南泰爾市，一名警員攔截一輛汽車時開槍，導致17歲的駕駛身亡，隨後引發法國各界強烈抗議。

28日起，法國巴黎、馬賽、里昂以及南泰爾等多個城市先後爆發抗議示威遊行，部分地區更傳出暴力攻擊事件。其中，馬賽是法國東南部此次抗議事件中動亂最嚴重的城市。

法國總理府30日宣布，政府決定取消當地所有大型活動，以應對暴動的蔓延。法國總統馬克宏也表示，將採取一切措施維護法國的國家秩序。

中國駐法國使領館指出，法國近日發生全國規模性遊行示威，多地出現暴力衝突以及針對公共設施、個人財產等蓄意破壞行為，巴黎大區等部分地區公共交通亦受到重要影響，有關事態還在持續發酵。呼籲中國公民如遇緊急情況，可及時報警並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。

中國遊客所搭乘的遊覽車在法國馬賽遭暴民攻擊後，車內一片狼籍。（取自觀察者網）
中國遊客所搭乘的遊覽車在法國馬賽遭暴民攻擊後，車內一片狼籍。（取自觀察者網）
中國一旅行團近日在法國馬賽遇襲，並有數名陸客受傷。（取自觀察者網）
中國一旅行團近日在法國馬賽遇襲，並有數名陸客受傷。（取自觀察者網）

警察 馬克宏 大使館

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