我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

中國高溫日數創63年歷史新高 還會更熱

中央社／上海2日電
圖為北京連日高溫，民眾撐傘遊覽故宮。（中新社）
圖為北京連日高溫，民眾撐傘遊覽故宮。（中新社）

中國國家氣候中心表示，今年以來，中國高溫日數為1961年以來歷史同期最多。全國共發生4次區域性高溫過程，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。

微信公眾號「國家氣候中心」今天發布，6月華北、黃淮高溫現象最為突出，北京高溫日數為1961年以來歷史同期最多，有13.2天；河北、天津為次多。京津冀和新疆4省（區、市）6月平均氣溫均為歷史同期最高。

文章說，截至6月30日，今年中國平均高溫（日最高氣溫大於等於攝氏35度）日數為4.1天，比常年同期（2.2天）偏多1.9天，為1961年以來歷史同期最多。與常年同期相比，華北東部、華東北部、華南西部、西南地區南部及新疆南部、內蒙古西部等地偏多5至10天，局部地區偏多10天以上。

在高溫極端性的表現方面，6月22至24日，北京南郊觀象台連續3天氣溫達到或超過攝氏40度，城區高溫時長超過40小時。

文章說，除了2014年和2015年外，近10年來每年6月華北地區都有高溫過程發生，但連續多次高溫反覆出現，實屬歷史罕見。從多個指標綜合來看，今年6月21至30日高溫過程綜合強度為今年以來最強，極端性也是近10年來6月最強。

國家氣候中心預測，今年7月至8月的盛夏，華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地氣溫較常年同期偏高1至2度，還將出現階段性高溫過程。

高溫 北京 新疆

上一則

中國歌手蔡徐坤「逼女友墮胎」負面發酵 官方要求風險把控

下一則

法國暴亂 中國遊客遇襲驚魂未定：再也不會來了

延伸閱讀

北京否認軍援 日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

北京否認軍援 日經調查：俄企自中國進口軍用無人機
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材
「希望梅根裸體遊街示眾」 英名嘴被認定性別歧視 文章遭撤下

「希望梅根裸體遊街示眾」 英名嘴被認定性別歧視 文章遭撤下
北京越來越老了 465萬老人增幅五年來最高

北京越來越老了 465萬老人增幅五年來最高

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸