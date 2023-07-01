中國高溫日數創63年歷史新高 還會更熱

圖為北京連日高溫，民眾撐傘遊覽故宮。（中新社）

中國國家氣候中心表示，今年以來，中國高溫 日數為1961年以來歷史同期最多。全國共發生4次區域性高溫過程，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。

微信公眾號「國家氣候中心」今天發布，6月華北、黃淮高溫現象最為突出，北京 高溫日數為1961年以來歷史同期最多，有13.2天；河北、天津為次多。京津冀和新疆 4省（區、市）6月平均氣溫均為歷史同期最高。

文章說，截至6月30日，今年中國平均高溫（日最高氣溫大於等於攝氏35度）日數為4.1天，比常年同期（2.2天）偏多1.9天，為1961年以來歷史同期最多。與常年同期相比，華北東部、華東北部、華南西部、西南地區南部及新疆南部、內蒙古西部等地偏多5至10天，局部地區偏多10天以上。

在高溫極端性的表現方面，6月22至24日，北京南郊觀象台連續3天氣溫達到或超過攝氏40度，城區高溫時長超過40小時。

文章說，除了2014年和2015年外，近10年來每年6月華北地區都有高溫過程發生，但連續多次高溫反覆出現，實屬歷史罕見。從多個指標綜合來看，今年6月21至30日高溫過程綜合強度為今年以來最強，極端性也是近10年來6月最強。

國家氣候中心預測，今年7月至8月的盛夏，華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地氣溫較常年同期偏高1至2度，還將出現階段性高溫過程。