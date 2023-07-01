中國歌手蔡徐坤「逼女友墮胎」負面發酵 官方要求風險把控

蔡徐坤。（取材自微博）

中國歌手蔡徐坤日前被爆料男女關係負面新聞，雖然當事人採取冷回應，但事件仍持續發酵，北京 廣告協會昨天晚間發布通知，要求品牌公司和經紀公司等對其做好「風險把控」。

北京廣告協會明星代言規範委1日晚間在官方微信 發布風險提示指出：近日，中國男歌手蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構對其做好風險把控。

蔡徐坤參與的真人秀節目「奔跑吧」，也在6月30日於官方微博公告，指原訂當天晚間播出的節目因「編排調整」將延期播出。有觀眾指出，「奔跑吧」已經播出11季，第一次延播，理由不言而喻。

蔡徐坤在豆瓣網站的個人簡介還在，但音樂作品下已無內容。透過豆瓣查詢，一些有蔡徐坤參與的綜藝節目演職人員列表中，已把他的名字刪除。

今年6月26日有網友公開爆料，表示一名女子在2021年與蔡徐坤發生一夜情，一個月後懷孕，蔡徐坤得知後讓其墮胎，女方獨自去醫院流產。蔡徐坤的母親認為此女有意設圈套敲詐，並雇人對女子進行跟蹤，在其家門口安裝針孔攝影機，被發現後都鬧到了派出所進行調解。

不過，蔡徐坤並未對此事回應。

24歲的蔡徐坤是歌手、演員、音樂製作人，2018年1月藉由綜藝節目「偶像練習生」總票數第一名正式出道，成為偶像藝人。

2022年，另一名偶像藝人吳亦凡 因涉嫌強姦罪和聚眾淫亂罪，被判處有期徒刑13年，加拿大籍的他還被驅逐出境。這次蔡徐坤事件的後續發展也廣受關注。