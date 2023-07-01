韓綜藝用中國國歌當配樂 中網友狂酸：我們多了首爾省

韓國一檔綜藝節目背景音樂突然播放中國國歌。(取材自大眾網)

由姜虎東、李昇基、裴仁爀主理的《兄弟拉麵》惹議。(視頻截圖／圖片來源：NAVER)

一檔韓國綜藝由姜虎東、李昇基、裴仁爀主持的「兄弟拉麵」，在日本 拉麵發源地江之島開設拉麵店推廣韓式拉麵。在最新一集裡，當店內坐滿來自韓國、日本和美國的客人，背景音樂竟播放起「中國國歌」，中國網友傻眼，「一覺醒來，我們多了個首爾省了嗎？」

從流傳的影片中，可以看到姜虎東用日語對著一桌客人說「不好意思，泡菜拉麵…」，一旁的裴仁爀立刻提醒「他們會說韓語」，而客人回「我們是韓國人」，這時在廚房裡的李昇基笑稱「韓國、美國、日本都聚齊了」，這時背景音樂卻播放中國國歌，配上字幕「東西方大融合」。

這段影片曝光後，不少中國網友狠酸：「在一個說韓日美東西方大融合的畫面裡放中國國歌？」、「拿我們的國歌做綜藝的BGM(背景音樂)？是要挑事還是想要歸順」、「什麼意思？韓美日都是中國的唄」、「想要我們一統韓日美？」、「都想當中國人是嗎？嘴上不說，但還是會從背景音樂裡流露出對中國的嚮往？」、「想加入中國早說啊，把他們通通給收了」、「一覺醒來，多了個首爾省了嗎？」、「限韓令請繼續」。

不過也有網友替「兄弟拉麵」說話，還嘲諷中國網友「破防」、「管到太平洋上去了」；還有人拿韓綜經常用別國國歌當BGM作為藉口，指中國網友偏激。

長安街知事對此事評論，國歌是代表一個國家民族精神的歌曲，中華人 民共和國國歌「義勇軍進行曲」，誕生於中華民族生死存亡的危急關頭。韓國綜藝節目無所顧忌地將別國國歌娛樂化、庸俗化，到底是無知，還是無底線？我們無從判斷其團隊的真實意圖。但無論如何，這都極大傷害了中國人的感情。

事實上，2014年，在韓國JTBC綜藝「非首腦會談中」中一位日本代表出場時BGM為日本國歌，當時引發了韓國觀眾的不滿，很多韓國觀眾要求該節目停播，連贊助商都撤走。JTBC方面不僅替換了節目的製作人還解除了與相關音樂導演的所有業務協議，「非首腦會談中」官方也發出了正式的道歉信，這次爭議才算平息。