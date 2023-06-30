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香港國安法3周年 環球時報：該法讓港人凝聚5大共識

記者黃國樑／即時報導
香港國安法至今實施三周年。（中通社）
香港國安法至今實施三周年。（中通社）

香港今天回歸中國大陸26周年的同時，但昨天6月30日則是香港國安法實施三周年；中共黨媒環「環球時報」今發表社評 說，三年來，香港國安法實施後取得的全面效果有目共睹。尤其拿今天與修例風波時黑暴肆虐香港的狀態作對比，更是給人恍如隔世之感。這篇題為「香港國安法三年，讓港人凝聚五大共識」的社評，認為此法的實施讓香港人凝聚了五大共識。

這篇社評稱，沒有人可以否認，是香港國安法帶來了這樣的巨變。香港迎來由治及興的新局面，沒有香港國安法是絕不可能實現的。它說，事實證明，一法定香江，國安法是守護香港的「定海神針」，是香港繁榮穩定的「保護神」。

它說，香港曾付出了無比慘痛的教訓，才不斷凝聚出以下幾個強大共識。第一，沒有安全何來自由。香港是自由港，「自由」在香港還被賦予了更豐富的意義。但在修例風波期間，普通市民連大街都不敢上，哪裡有什麼自由？連在公共場合說句普通話都可能挨打，哪裡有什麼自由？香港國安法首先恢復的是香港的安全，進而也保障了香港的真正自由。

第二，沒有秩序何來發展。社評說，香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體。但這個優勢差一點被修例風波糟蹋了。有關資料顯示，當時持續發生的暴力活動造成3000多人受傷，致使港鐵1979年開通以來首次全線停運，「暴徒」撬起來的磚頭可填滿48個籃球場，拆下來的欄杆連起來有125座香港國際金融中心二期大廈那麼高。商家正常的經營活動都無法進行，香港怎麼可能發展？香港國安法重建了秩序，經濟民生因此日漸展現新的生機。

第三，沒有法治何來民主。它指稱，當法治遭到破壞的時候，「民主」就成了別有用心者的掩護和工具。香港立法會長時間陷入癱瘓狀態，大批與民生息息相關的法案遲遲得不到審議，這是民主嗎？香港國安法的頒布實施，結束了這樣的混亂，維護了法治也維護了民主。

社評稱，第四，不愛國何談愛港。曾幾何時，在中國自己的土地上，竟然不能談愛國？它說，「亂港分子」企圖把愛國和愛港對立起來，製造恐怖氛圍。香港國安法頒布實施後，確保了「愛國者治港」，國安家好等觀念深入人心。

第五，它說，不打擊亂港分子何來香港安寧。人們都記得，在香港國安法實施前，「亂港分子」何其猖狂，他們公然背叛國家、背叛香港，他們的行為放在任何一個現代法治國家都是赤裸裸的犯罪。香港國安法實施後，他們確實脆弱得像秋後的螞蚱。

這篇社評說，香港今天的局面有多麼來之不易，香港市民都有切身體會。家和萬事興。香港國安法實施前後的強烈對比，讓人們更加深刻地感受到這句老話的分量。相信在香港國安法的保駕護航下，香港未來的每一步前行，都會走得愈發堅定、自信，並且動力十足

香港 中共

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