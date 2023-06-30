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中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次

記者黃國樑／即時報導
中國暑運開始。圖為號稱是全亞洲最大的火車站的北京西站。(取材自維基百科)
中國暑運開始。圖為號稱是全亞洲最大的火車站的北京西站。(取材自維基百科)

據中國央視客戶端訊息，央視從國鐵集團了解到，從今天(7月1日)開始，全中國鐵路為期62天的暑運正式啟動。今年暑運期間，各鐵路局集團公司將根據客流需求適時增開臨時旅客列車，努力滿足旅客暑期出行需求。

報導說，國鐵北京局預計發送旅客7115萬人次，日均發送114.8萬人次，較往年有明顯增長。由於學生流和旅遊流多層疊加，南通、蘭州、烏魯木齊、南昌、哈爾濱等方向客流需求旺盛，暑運期間，國鐵北京局加開臨時客車86.5對。同時，北京局還推出暑期旅遊計次票產品，旅客可在7天有效期內，持票乘坐北京南-天津西、天津西-北戴河、北戴河-北京南這3段行程的任意一趟高鐵動車或城際列車各1次。

而北京日報也報導說，今日零時起，國鐵北京局啟用了第三季度列車運行圖，不僅京張、京哈高鐵加車，張家界西至北京西等多條普速列車也「提級」加速。與此同時，北京鐵路暑期運行圖同步啟用。

報導說，此次運行圖調整後，京哈高鐵、京唐城際、京廣高鐵、京滬高鐵、京張高鐵5條高鐵，京哈、京九、京廣、京滬、津山5條普速乾線均有較大調整，將顯著提升京津冀路網整體功能和運行效率。

北京日報報導稱，此次運行圖調整後，增開環京通勤列車，多個方向到達北京的列車加車，包括固安站增開6對普速經停列車，下花園北站增開始發列車0.5對，天津西站增開列車1.5對，邯鄲站增開CR200J型動力集中動車組「綠巨人」2對、普速列車1對，新增京唐城際列車7對，京津城際每日增加3.1萬個高鐵座席。

另多趟普速列車「提級」，運行時間將進一步壓縮。因此今日起，鐵路部門將吉林至上海的K518/5、K516/7次，張家界西至北京西的K965/8、K967/6提高等級為直達列車，鄭州至北京丰台的1304/3次、大同至秦皇島的2604/1、2602/3次提高等級為快速列車。

央視報導說，國鐵集團提示，眼下中國多地持續高溫，廣大旅客要做好防暑，提前到達車站，避免因為著急中暑或是耽誤行程。

北京 高溫 鄭州

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