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辜朝明：中國陷資產負債表衰退 應速祭財政刺激措施

中央社東京30日綜合外電報導
日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明指出，中國正在落入經濟衰退處境。（中通社）
日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明指出，中國正在落入經濟衰退處境。（中通社）

發明「資產負債表衰退」一詞的日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明指出，中國正在落入他所稱的這種經濟衰退處境，有必要迅速擴大財政支出刺激經濟來解決面臨的挑戰。

彭博（Bloomberg News）報導，辜朝明10多年前為了解釋日本在1990年代陷入經濟停滯的情況，而提出「資產負債表衰退」（balance-sheet recession）的概念。如今他在中國經濟當中見到相似情況。

辜朝明表示，「中國正在進入資產負債表衰退」，因為民眾擔憂資產價格和經濟成長展望而不再借貸，並且反而「嘗試減少債務」，而這正是達到他所定義「資產負債表衰退」的一項關鍵元素。

辜朝明說，由於中國民間的借貸和支出胃口雙雙縮小，政府有必要介入，「應該刻不容緩放寬貨幣政策，或是採取經濟學家愛談論的結構性改革政策」。

根據辜朝明的定義，「資產負債表衰退」指的是家庭和企業將更多收入用於減債，而非進行消費或投資。他認為這是造成日本落入通貨緊縮，以及歐美走出2008年金融危機時復甦速度緩慢的一個關鍵因素。

過去一年，中國財經界廣泛討論「資產負債表衰退」的概念。目前在中國見到的相關證據，包括房貸申請銳減、房價下跌及民間企業不願借貸和投資。此外，中國通貨膨脹率今年已下跌至接近0%，又一個經濟需求疲軟跡象。

辜朝明指出，中國房價下跌雖與日本1990年代情況相呼應，但他不認為北京會允許當年日本房價如此激烈跌勢出現在中國。然而中國企業界從約2016年就開始降低槓桿規模，格外值得擔憂，因為中國產業界仍具有「龐大競爭力」。

辜朝明表示：「中國企業現在應該做的是貸款和擴張，但事實是他們沒這麼做，這暗示企業主有所擔憂。」他說，原因可能包括政府監管的不確定性，以及企業的資產負債表在防疫封城期間已遭受衝擊。

辜朝明還說，中國經濟面臨的另一項弱點，是當今全球化程度已比當年日本遭遇類似情況時更成熟，意味中國企業主能更容易把業務移往海外。

不僅如此，中國人口也已比當年的日本在經濟發展中更早階段觸頂。加上中國經濟相對而言更加依賴建設，因此「中國面臨的挑戰很可能比過去日本面臨的要大許多」。

辜朝明認為，中國政府有必要介入擔任最後救援借款人的角色，以維繫經濟支出，進而提供家庭和企業能用以修補各自資產負債表的收入，直到民眾有足夠信心再度借款。他相信只要民間儲蓄維持在高水準，中國政府有空間擴大舉債。

辜朝明相信，只要中國政府採取「迅速、充分且持久的財政刺激措施，中國國內生產毛額（GDP）沒有理由崩跌」。他並指出，北京優先要務是確保建商完成尚未完工的建案。

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