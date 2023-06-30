港區國安法實施3年 網路監控越趨嚴厲

中國2020年6月通過港區國安法，收緊對香港的管制權，如今已滿三周年。示意圖。Getty Images

「港區國安法 」3年前實施時，香港 社會已關注網路自由會否受影響。雖然香港未有引入網路「防火牆」，但由警方首次引用國安法封鎖網站，到最近港府申請禁止「榮光」在網路傳播，香港網路監控趨嚴。

「港區國安法」2020年中實施，當中有條文針對社交媒體和網路供應商，如警方有權要求網路供應商移除被視為危害國家安全的訊息。

當時香港社會上有很多猜測，如是否會像中國引入網路「防火牆」系統，不少市民安裝虛擬私人網路（VPN），以備一旦有需要時可以「翻牆」。

迄今香港沒有引入網路「防火牆」系統，不過，過去3年多次發生網站被封鎖事件。

2021年1月香港警方首次引用國安法封鎖網站「香港編年史」。香港2019年爆發「反送中」運動後出現「起底」潮，許多泛民主派、親建制派人士、記者和警察 的電話、住址等個人資料在網路上被公開。「香港編年史」載有大量警察、官員及親建制派人士的個人資料。

當時不少市民及港媒記者，使用多個香港網路供應商都不能登入網站，但透過VPN則可正常瀏覽。

其後其中一個香港網路供應商「香港寬頻」承認，按「港區國安法」的要求，停止連線至有關網站。

香港警方沒有正面回應事件，但表示根據「港區國安法」第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致發生危害國家安全罪行的電子訊息作出禁制。

事件再次掀起港人憂慮網路自由及資訊流通自由被削弱。

此後香港發生多起網站懷疑被封鎖事件。「六四記憶．人權博物館」網上虛擬展館於2021年8月開放瀏覽，一個多月後不同港媒嘗試利用多家香港網路供應商，都無法瀏覽該網站，但使用VPN轉接則可以瀏覽。

「六四記憶．人權博物館」是由香港支聯會眾籌成立，其後脫離支聯會，由海外策展團隊負責獨立運作。該網站疑被封鎖前，支聯會因應警方引用國安法實施細則要求，移除支聯會網站、臉書及推特帳號等。支聯會也於2021年9月被迫解散。

2022年2月英國人權組織香港監察（Hong Kong Watch）曾表示，部分香港網路供應商無法連線至其網站，顯示是由於網域伺服器遭竄改，與「香港編年史」網站遭封鎖的手法相同。

一個多月後香港監察表示，接獲香港警方國安處信件，警告組織網站涉嫌違反「港區國安法」的勾結外國或境外勢力罪，要求他們72小時內刪除網站，否則採取進一步行動，令「香港監察」成為被國安法針對的首批外國組織之一。

香港監察創辦人兼執行總監羅傑斯（Benedict Rogers）當時表明不會關閉網站。

隨著香港愈來愈重視國家安全，對控制網路資訊也愈來愈嚴格。今年6月5日，香港政府向法庭申請禁制令，禁止傳播「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」，包括以任何方式在互聯網、任何可供網上取覽的媒介、網上平台等傳播、演奏或展示等，具意圖違反國安法煽動他人分裂國家，或具煽動意圖，主張香港從中國分離出去。

這是「港區國安法」實施後，港府首次申請禁止歌曲在網路傳播。法院將於7月21日審理這起案件。

除香港網站外，多個台灣網站曾懷疑在香港被封鎖。台灣國防部今年6月13日更新了「全民國防應變手冊」，新增敵我識別等篇章，但有香港網友向中央社表示，目前透過香港網路供應商不能開啟該份文件，網頁顯示「無法連線至此網站」，但透過VPN則能開啟相關網頁。

2021年關注香港人權問題的「台灣基督長老教會」官網、「民進黨」官網及「促進轉型正義委員會」官方網站也懷疑在香港一度被封鎖。

「台灣基督長老教會」曾被香港親中媒體點名，指該會的濟南教會主任牧師黃春生協助香港被檢控的抗爭者流亡，及出錢支持香港示威。